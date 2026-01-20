Le Madison Square Garden n’a pas attendu la mi-temps pour huer ses joueurs. Pour le Martin Luther King Day, les New York Knicks ont livré une prestation honteuse face aux Dallas Mavericks. Une défaite sèche 114 à 97 qui ne rassure pas à l’approche des échéances importantes de la saison.

D’accord Cooper Flagg revenait de blessure, mais les Dallas Mavericks restaient extrêmement diminués au moment de leur visite annuelle au Madison Square Garden. Anthony Davis, Dante Exum, Daniel Gafford, Kyrie Irving, Dereck Lively II, D’Angelo Russell et P.J. Washington étaient tous sur l’injury report.

Pourtant, la franchise texane s’est baladée toute la soirée. Dès la première mi-temps, un Max Christie inspiré (26 points à 8/10 de loin) et ses amis ont pris 28 points d’avance avec des joueurs comme Caleb Martin et Dwight Powell dans le 5 majeur. Un constat qui en dit long sur l’horrible performance des Knicks, rapidement sifflés par leurs fans. Mauvaise ambiance sur la parquet comme dans les travées, pas le plus bel hommage à Martin Luther King…

Le Madison Square Garden hue ses joueurs.

18 points de retard.

Face à l’équipe C des Mavs. https://t.co/p5fwqQGsvH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 19, 2026

Jalen Brunson a tenté, en cours de match, de mettre de la voix pour motiver les siens, mais lorsque les efforts défensifs ne suivent pas, difficile d’être également un leader par l’exemple. New York s’est un poil repris après la pause… un poil seulement, large défaite 114 à 97.

Le vrai problème pour les Knicks, c’est qu’il ne s’agit pas d’un acte isolé, bien au contraire. Les hommes de Mike Brown se sont inclinés lors de 9 de leurs 11 derniers matchs !

D’accord, le calendrier n’était pas simple, mais une équipe qui a l’ambition de se rendre en Finales NBA ne peut pas perdre aussi clairement face à des équipes comme les Hawks, les Kings ou ces Mavericks diminués. Sur cette période, Karl-Anthony Towns et les siens ont la 15e meilleure attaque et la 2e pire défense de la Ligue. L’échantillon commence à ne pas être si faible que ça…

Alors peut-être que cette défaite servira d’électro-choc, mais aujourd’hui une chose est sûre, sans changement à court terme, cette équipe des Knicks va droit dans le mur.