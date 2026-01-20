Résumé NBA de la nuit : les Mavericks dégomment les Knicks au MSG (+17)
Le 20 janv. 2026 à 06:57 par Robin Wolff
Neuf matchs étaient au programme de ce MLK Day en NBA. Victor Wembanyama à dégommé le Jazz, les Knicks se sont fait exploser par l’équipe C des Mavericks, et les Pistons sont venus à bout des Celtics. On fait le point sur la nuit.
Les résultats de la nuit :
- Hawks – Bucks : 110-112 (stats)
- Cavaliers – Thunder : 104-136 (stats)
- Wizards – Clippers : 106-110 (stats)
- Knicks – Mavericks : 97-114 (stats)
- Spurs – Jazz : 123-110 (stats)
- Sixers – Pacers : 113-104 (stats)
- Nets – Suns : 117-126 (stats)
- Pistons – Celtics : 104-103 (stats)
- Warriors – Heat : 132-112 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Les Milwaukee Bucks ont mené de 23 points grâce à une crise d’adresse monumentale des Atlanta Hawks, mais ces derniers sont revenus et ont même mené à une minute de la fin. Heureusement, pour Doc Rivers, Bobby Portis et Kyle Kuzma ont bien fini.
- Une balade de plus pour Le Thunder face aux Cavaliers. 30 points pour Shai Gilgeous-Alexander et 28 pour Chet Holmgren.
- Alexandre Sarr (28 points) a été excellent, mais James Harden a été encore meilleur avec 36 points, 7 rebonds et 9 passes décisives. Victoire au couteau des Clippers.
- Neuvième défaite en 11 matchs pour les Knicks et celle-là, face à l’équipe C des Mavericks, à domicile, est particulièrement moche. Le Madison Square Garden a hué ses joueurs.
- Victoire tranquille des Spurs face au Jazz avec un nouveau gros match de Victor Wembanyama. En 26 minutes, il a envoyé 33 points et 10 rebonds à 10/18 au tir, 7/12 de loin et 6/6 aux lancers.
- Les 30 points et 9 rebonds de Joël Embiid couplés aux 29 points, 8 passes et 8 interceptions (!) de Tyrese Maxey permettent aux Sixers de venir à bout des Pacers.
- Les Suns viennent à bout des Nets dans une victoire collective où tous les titulaires ont inscrit au moins dix points. Devin Booker termine à 27 points.
- Les Pistons s’imposent au bout du suspense face aux Celtics d’un très bon Jaylen Brown (32 points et 11 rebonds). Cade Cunningham termine à 16 points et 14 passes.
- Les Warriors sortent vainqueur sans difficulté face au Heat. A surveiller côté Warriors : Jimmy Butler a quitté les siens après une blessure au genou.
Le highlight de la nuit :
OH LE SCOTCH SUR JAYLIN WILLIAMS 😭😭😭
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 19, 2026
Les résultats en TTFL :
À retrouver sur le compte du Lab
Le programme de ce soir :
- 1h : Sixers – Suns
- 2h : Bulls – Clippers
- 2h : Rockets – Spurs
- 3h : Jazz – Timberwolves
- 4h : Nuggets – Lakers
- 4h : Warriors – Raptors
- 4h : Kings – Heat