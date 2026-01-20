TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé NBA de la nuit : les Mavericks dégomment les Knicks au MSG (+17)

Le 20 janv. 2026

cooper flagg 20/01/26
Source image : NBA League Pass

Neuf matchs étaient au programme de ce MLK Day en NBA. Victor Wembanyama à dégommé le Jazz, les Knicks se sont fait exploser par l’équipe C des Mavericks, et les Pistons sont venus à bout des Celtics. On fait le point sur la nuit.

Les résultats de la nuit :

  • Hawks – Bucks : 110-112 (stats)
  • Cavaliers – Thunder : 104-136 (stats)
  • Wizards – Clippers : 106-110 (stats)
  • Knicks – Mavericks : 97-114 (stats)
  • Spurs – Jazz : 123-110 (stats)
  • Sixers – Pacers : 113-104 (stats)
  • Nets – Suns : 117-126 (stats)
  • Pistons – Celtics : 104-103 (stats)
  • Warriors – Heat : 132-112 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

OH LE SCOTCH SUR JAYLIN WILLIAMS 😭😭😭

pic.twitter.com/bI9GwbymVb

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 19, 2026

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :

  • 1h : Sixers – Suns
  • 2h : Bulls – Clippers
  • 2h : Rockets – Spurs
  • 3h : Jazz – Timberwolves
  • 4h : Nuggets – Lakers
  • 4h : Warriors – Raptors
  • 4h : Kings – Heat
