Neuf matchs étaient au programme de ce MLK Day en NBA. Victor Wembanyama à dégommé le Jazz, les Knicks se sont fait exploser par l’équipe C des Mavericks, et les Pistons sont venus à bout des Celtics. On fait le point sur la nuit.

Les résultats de la nuit :

Hawks – Bucks : 110-112 (stats)

: 110-112 (stats) Cavaliers – Thunder : 104-136 (stats)

: 104-136 (stats) Wizards – Clippers : 106-110 (stats)

: 106-110 (stats) Knicks – Mavericks : 97-114 (stats)

: 97-114 (stats) Spurs – Jazz : 123-110 (stats)

– Jazz : 123-110 (stats) Sixers – Pacers : 113-104 (stats)

– Pacers : 113-104 (stats) Nets – Suns : 117-126 (stats)

: 117-126 (stats) Pistons – Celtics : 104-103 (stats)

– Celtics : 104-103 (stats) Warriors – Heat : 132-112 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

OH LE SCOTCH SUR JAYLIN WILLIAMS 😭😭😭

pic.twitter.com/bI9GwbymVb

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 19, 2026

Les classements NBA :

