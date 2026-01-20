La nuit des Français en NBA : Nolan Traoré réussi son back-to-back !

Huit Français étaient sur le parquet cette nuit pour ce MLK Day 2026. Victor Wembanyama et Alex Sarr ont cartonné, Nolan Traoré commence à prendre ses marques dans la Grande Ligue, on fait le point sur la nuit de nos Français en NBA !

Les résultats de la nuit :

Hawks – Bucks : 110-112 (stats)

: 110-112 (stats) Cavaliers – Thunder : 104-136 (stats)

: 104-136 (stats) Wizards – Clippers : 106-110 (stats)

: 106-110 (stats) Knicks – Mavericks : 97-114 (stats)

: 97-114 (stats) Spurs – Jazz : 123-110 (stats)

– Jazz : 123-110 (stats) Sixers – Pacers : 113-104 (stats)

– Pacers : 113-104 (stats) Nets – Suns : 117-126 (stats)

: 117-126 (stats) Pistons – Celtics : 104-103 (stats)

– Celtics : 104-103 (stats) Warriors – Heat : 132-112 (stats)

Ousmane Dieng

Grâce au blowout du Thunder, l’ailier-fort a eu 5 minutes en fin de match face aux Cavaliers. Il a su se montrer avec 5 points et 1 passe décisive à 2/4 au tir et 1/3 de loin.

Alexandre Sarr

Le pivot des Washington Wizards a été admirable face aux Los Angeles Clippers. Un début de match en fanfare, une domination physique d’Ivica Zubac et des vrais progrès à la passe. Résultat : 28 points, 6 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre à 9/17 au tir, 2/5 de loin et 6/6 sur la ligne des lancers-francs. En bonus, un +/- de +11 dans une défaite.

Nicolas Batum

Pas le match le plus adroit ou abouti de la carrière de l’ailier. 3 points, 3 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception face aux Washington Wizards à 1/4 aux tirs, tous à 3-points.

Mohamed Diawara

3 minutes dans le garbage time après l’horrible performance des Knicks pour 2 points et 1 rebond à 1/1 au tir.

Guerschon Yabusele

3 minutes dans le garbage time après l’horrible performance des Knicks pour absolument aucune statistique.

Pacôme Dadiet

3 minutes dans le garbage time après l’horrible performance des Knicks pour une passe décisive.

Victor Wembanyama

Nouvelle performance de dingue de Victor Wembanyama quelques minutes après avoir appris qu’il serait titulaire lors du All-Star Game. En 26 minutes face au Jazz, le pivot des Spurs a compilé 33 points, 10 rebonds, 2 contres, 2 interceptions et 1 passe décisive à 10/18 au tir, 7/12 de loin et 6/6 aux lancers-francs.

Nolan Traoré

Nolan était en forme cette nuit 10 points, 1 rebonds et 2 passes en 22 minutes.

