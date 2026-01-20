Un début de match de folie, la suite maîtrisée comme il convient de le faire quand on est titulaire au All-Star Game : Victor Wembanyama a tenu son nouveau statut face au Jazz, que les Spurs ont défait avec aisance à San Antonio. 33 points, 10 rebonds à 10/17 au tir pour l’Alien !

On a d’abord cru à une tempête, un ouragan. Victor Wembanyama absolument injouable, avec 13 points inscrits en à peine plus de six minutes de jeu. Une boucherie offensive, des tirs à 3-points qui rentrent comme s’il s’agissait de simples lancers francs. De quoi donner aux Spurs un petit matelas d’entrée, avant que le Jazz ne rentre pleinement dans son match.

Le deuxième quart-temps est plus serré, Jusuf Nurkic et Keyonte George mènent le Jazz offensivement, en l’absence de Lauri Markkanen. C’est au retour du vestiaire que les Spurs vont véritablement passer la seconde et plier le match.

Dylan Harper, DeAaron Fox, Stephon Castle, Carter Bryant : la température est haute sur la ligne extérieure de San Antonio, qui fait progressivement flancher puis craquer complètement Utah.

Le 4e quart-temps n’est qu’un garbage time XXL durant lequel les Éperons vont se faire un peu plaisir, gonfler un peu les statistiques. Victor Wembanyama sort à cinq minutes du terme, car les Spurs jouent contre Houston dès demain et que chaque once d’énergie économisée est cruciale.

L’Alien termine donc avec 33 points, 10 rebonds, 1 passe, 2 interceptions et 2 contres à 10/18 au tir dont 7/12 à 3-points, 6/6 aux lancers en 26 minutes. Soirée de leader, soirée de victoire, soirée réussie !

