Alexandre Sarr brille pour son premier MLK Day : 28 points face aux Clippers

Les Washington Wizards se sont inclinés d’une courte tête face aux Los Angeles Clippers (110-106), mais Alexandre Sarr pourra avoir de bons souvenirs de son premier Martin Luther King Day. Le Français a compilé 28 points et 6 rebonds en 31 minutes.

James Harden, même à 36 ans et entouré de coéquipiers qui ne font pas le match de leurs vies, est encore complètement capable de gagner un match face aux Washington Wizards. L’arrière des Los Angeles Clippers l’a confirmé en envoyant 36 points, 7 rebonds et 9 passes décisives avec un excellent money-time ce mardi soir.

Mais si son équipe a autant galéré à repartir de la capitale américaine avec une victoire, c’est en grande partie du fait d’Alexandre Sarr. Le pivot Français jouait son premier Martin Luther King Day en NBA et a livré une performance de très bon niveau. 28 points, 6 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre à 10/19 au tir, 2/5 à 3-points et 6/6 aux lancers-francs. Surtout, il a terminé la rencontre avec un excellent +11 de +/-.

Le pivot a commencé tambour battant avec 6 points en 3 minutes et a donné un coup de fouet à l’attaque de son équipe à chaque passage sur le parquet. Il a régulièrement pris la mesure d’Ivica Zubac sous le cercle que ce soit grâce à sa puissance ou sa détente, mais il s’est aussi illustré avec des remontées de balles express et un jeu de passe, notamment dans les petits espaces qui semble progresser semaine après semaine.

Alexandre Sarr est de plus en plus complet et si ses performances actuelles sont déjà extrêmement solides, le potentiel aperçu, par moments, laisse réellement envisager un futur joueur dominant dans les raquettes NBA.

Aujourd’hui c’est une défaite, mais avec les progrès des Wizards et de son intérieur, il ne fait aucun doute que, dans quelques années, ce genre de matchs et les détails qui font la différence entre court revers et belle victoires iront dans le sens de l’équipe de la capitale.