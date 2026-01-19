Sans forcer, le Thunder s’impose face aux Cavaliers (104-136)

Une rencontre prometteuse sur le papier, une rencontre à sens unique dans la réalité. Le Thunder a pris les commandes d’entrée de partie pour ne plus jamais les céder. Cleveland a subi toute la soirée, devant son public.

Honnêtement, ce résumé va être assez rapide. Car ce match ne revêt pas un grand intérêt et ne racontera pas de grande histoire. On aurait pourtant pu penser que l’absence de Donovan Mitchell parmi les titulaires de l’Est au All-Star Game aurait pu piquer son égo, mais ça n’a au mieux que piqué son adresse, désastreuse sur la partie (5/18).

Le Thunder a vite pris les devants, malgré la mise hors service de Jaylin Williams et Alex Caruso rapidement dans la rencontre, pour des pépins physiques. Williams s’est fait mal sur un contre de Jarrett Allen, qui l’a envoyé bouler loin du panier. Sans doute l’une des plus belles crêpes de la saison. Violente, spontanée : tout ce que l’on aime !

OH LE SCOTCH SUR JAYLIN WILLIAMS 😭😭😭

pic.twitter.com/bI9GwbymVb

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 19, 2026

Il s’agira pourtant du seul highlight que les fans des Cavaliers auront à se mettre sous la dent. Le reste du match ne sera qu’une domination sans partage du Thunder, emmené par un Shai Gilgeous-Alexander qui enchaîne un 114e match de suite à plus de 20 points inscrits. Prestation maîtrisée face à des Cavaliers certes valeureux mais en dessous en termes de basket, circulez y’a rien à voir.