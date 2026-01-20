Victor Wembanyama « fier » d’être le premier Français titulaire au All-Star Game

Nommé parmi les dix titulaires pour le All-Star Game 2026 hier soir, Victor Wembanyama a exprimé toute sa fierté après la victoire face au Jazz cette nuit.

Pour rappel, l’Alien est devenu le premier Français à être nommé parmi les titulaires pour le match des étoiles. D’autres Frenchies avaient déjà été élus All-Star par le passé (Tony Parker, Rudy Gobert, Joakim Noah) mais ils étaient tous remplaçants. Alors forcément, marquer l’histoire du basket tricolore de la sorte, c’est une source de fierté pour Wemby.

« J’étais heureux (quand il a appris sa sélection, ndlr.) » a déclaré Victor. « Je n’étais pas sûr de voir mon nom parmi les titulaires. C’est super, c’est un cap supplémentaire. Je suis surtout heureux d’apprendre que je suis le premier Français (à être nommé titulaire), je suis fier de ça. »

Victor Wembanyama a été annoncé en tout dernier parmi les titulaires, ce qui l’a fait douter sur sa sélection. Le détail des votes indique même qu’il était au coude-à-coude avec Anthony Edwards, mais Wemby a remporté le tie-breaker grâce au choix des fans.

