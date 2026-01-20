Hier soir, la NBA a annoncé les dix titulaires pour le All-Star Game 2026 à Los Angeles. Le détail des votes a été publié peu après, et on se rend compte notamment que c’était très serré entre Victor Wembanyama et Anthony Edwards.

Wemby et Ant-Man ne se livrent pas uniquement de gros duels sur les parquets, ils se battent aussi pour un spot parmi les titulaires au All-Star Game.

La star des Spurs et celle des Wolves étaient à égalité parfaite au moment de la comptabilisation des votes (50% fan, 25% joueurs, 25% journalistes), et les deux joueurs ont donc dû être départagés via un tie-breaker. Dans ce genre de cas, c’est le classement parmi le vote des fans qui prime.

Victor Wembanyama a terminé juste devant Anthony Edwards avec à peine 4 505 voix de plus. Traduction : cela ne s’est joué à rien !

The final spot for the NBA’s All Star West starters came down to a fan vote tiebreaker 👀

Wemby and Ant had a weighted score of 5.75, but the former had a fan rank of 6 while the latter had 7.

Fan voting:

☑️ Victor Wembanyama – 1,965,462

☑️ Anthony Edwards – 1,960,957

A 4,505… pic.twitter.com/oj7ybx5f9Y

— ClutchPoints (@ClutchPoints) January 19, 2026

Dans la Conférence Est, c’était beaucoup moins serré.

Les cinq titulaires ont été choisis de manière assez claire, tandis que Donovan Mitchell est sixième à la fois au vote des fans, des joueurs et des journalistes. Spida réalise une saison individuelle assez exceptionnelle mais paye les résultats collectifs décevants de Cleveland. Lui-même n’est pas surpris par les résultats finaux.

« Je ne vais pas mentir, je m’y attendais un peu. Les gars qui ont été sélectionnés ont de meilleurs résultats que nous. Je voulais vraiment être titulaire, bien sûr. Mais au final, il faut gagner des matchs pour être récompensé. La victoire passe avant tout. » – Donovan Mitchell

Three voting groups determined the starters for the 2026 NBA All-Star Game:

▪️ Fans (50%)

▪️ NBA players (25%)

▪️ Media panel (25%)

Complete voting results are available here: https://t.co/0YQtBsIaGp

Below are the overall rankings for the top finishers in each conference. pic.twitter.com/W21e8EOvpH

— NBA Communications (@NBAPR) January 19, 2026