Chaque année, c’est pareil : certains prennent les votes pour le All-Star Game au sérieux, d’autres non. Dans le clan des joueurs, qui représente 25% des votes, on a retrouvé de grosses pépites.

Il y a 450 joueurs NBA au total, 386 ont voté pour les titulaires du All-Star Game 2026 et… 364 joueurs ont reçu au moins une voix. L’insider Tim Cato a fait un focus sur les choix complètement WTF des joueurs. Voici ce qui en ressort :

Bronny James (1,5 point de moyenne), 2 voix

(1,5 point de moyenne), 2 voix Jay Huff (aka sosie de Bastien Fontanieu), 11 voix

(aka sosie de Bastien Fontanieu), 11 voix Jayson Tatum (0 match NBA cette saison), 1 voix

(0 match NBA cette saison), 1 voix Isaac Jones (5 points au total cette saison), 4 voix

(5 points au total cette saison), 4 voix Isaac Okoro (8,6 points de moyenne), 6 voix

Il faut savoir que les joueurs peuvent voter pour eux-mêmes (pourquoi ?!), et 122 d’entre eux ont – comme par hasard – terminé avec exactement une voix. On vous laisse deviner aussi qui a (probablement) voté pour Bronny…

Tout ça pour dire qu’une bonne partie des joueurs NBA votent sans se prendre la tête, pour eux ou pour leurs copains, histoire de rigoler un bon coup.

the nba tells me 386 players submitted all-star starters ballots. well, they ended up voting for 364(!) different players.

some standouts:

— kuminga (1)

— drew timme (1)

— bronny (2)

— saric (1)

— jay huff (11)

— jayson tatum (1)

it’s incredibly funny: https://t.co/4jsueEOxTK

— tim cato (@tim_cato) January 20, 2026

