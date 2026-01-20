Cette semaine, à travers la Rivals Week à suivre devant son écran ou directement sur place grâce à notre partenaire Hellotickets, la NBA met à l’honneur les grandes rivalités qui marquent ou ont marqué la Ligue. Entre trashtalking, coups bas, matchs inoubliables et animosité mutuelle, voici cinq confrontations qui illustrent très bien la définition du mot « rivalité ».

Spurs vs Thunder

C’est la nouvelle rivalité à la mode en NBA, celle qui pourrait définir la Ligue lors de la décennie à venir.

Champion en titre, le Thunder semblait parti cette année pour réaliser la meilleure saison régulière de l’histoire NBA. Mais ça, c’était avant ses trois confrontations face aux Spurs de Victor Wembanyama en décembre : trois victoires de suite pour San Antonio, dont une en demi-finale de la NBA Cup et une autre sur les terres d’OKC à Noël. Depuis, la bande de Wemby est souvent perçu comme le concurrent numéro 1 du Thunder dans sa quête de dynastie.

L’animosité sportive entre Wembanyama et Chet Holmgren représente un autre aspect de cette rivalité, le premier n’hésitant pas à dire qu’il n’y avait « pas photo » entre lui et l’intérieur du Thunder (l’une des nombreuses déclarations de Vic qui ajoutent du piment à leurs confrontations). Lors de la revanche d’Oklahoma City le 13 janvier, le public du Thunder n’a pas hésité à répondre en sifflant continuellement Wemby.

« Bien sûr que j’entends les huées, j’ai entendu un ‘fuck you’, mais c’était juste un gars, tu vois. Donc je pense que c’était plutôt fair-play. Et honnêtement, j’ai déjà vécu pire ailleurs. » – Wemby

Enfin, n’oublions pas que ces deux franchises partagent un petit historique sympa avec de grosses confrontations en Playoffs lors des années 2010.

Since all the OKC Thunder fans are so salty on the tl enjoy this Victor Wembanyama flexing on the Thunder edit 🤭 pic.twitter.com/C2Zq26TdaB

— Matt Lerma | NBA (@MattLerma_PS) December 15, 2025

Bucks vs Pacers

Proximité géographique, affrontements qui s’enchaînent en Playoffs, trashtalking et épisodes houleux, transfert d’un joueur clé d’une équipe à l’autre… Malgré leurs mauvais résultats cette saison, les Bucks et les Pacers forment toujours l’une des rivalités marquantes de la NBA actuelle.

On pense tout particulièrement au front-contre-front entre Giannis Antetokounmpo et le père de Tyrese Haliburton lors des derniers Playoffs, après qu’Indiana a éliminé Milwaukee au premier tour pour la deuxième année de suite. On se souvient aussi de l’épisode du ballon volé suite à un match légendaire de Giannis (64 points), ou Haliburton qui fait la célébration Dame Time face à Damian Lillard en demi-finale de la NBA Cup.

Cela aurait pu s’arrêter là mais l’été dernier, le pivot des Pacers Myles Turner a rejoint… Milwaukee en signant un gros contrat qu’Indiana ne voulait visiblement pas lui offrir. Les retrouvailles ont été chaudes en début de saison, ponctuée par un buzzer-beater du Greek Freak qui a chambré le public d’Indy dans la foulée…

Giannis and Tyrese Haliburton’s father exchange words.

(via @MrBuckBuckNBA)

pic.twitter.com/BgTZfRMXVQ

— Hoop Central (@TheHoopCentral) April 30, 2025

Knicks vs Celtics

Vous prenez deux équipes mythiques, avec deux fanbases aussi énormes que passionnées, dont les villes sont séparées par seulement 300 kilomètres sur la carte mais beaucoup plus dans les mentalités, et vous obtenez l’une des plus grosses rivalités de la NBA.

La confrontation en Playoffs entre New York et Boston la saison dernière a rappelé à tout le monde qu’il existe une très grosse animosité entre les locataires du Madison Square Garden et ceux du TD Garden. Deux jardins, deux univers, mais la même ambiance hostile pour l’adversaire. Au final, les Knicks ont réussi à briser les rêves de back-to-back des Celtics, défaits 4-2 en demi-finale de conférence et perdant Jayson Tatum suite à une terrible blessure.

« Perdre contre les Knicks, c’est la mort », avait carrément déclaré Jaylen Brown dans la foulée.

KNICKS FANS SENT THE CELTICS BUS PACKING pic.twitter.com/dOBWQgxzmF

— Knicks Memes (@KnicksMemes) May 17, 2025

Pour la petite histoire, sachez que les Knicks et les Celtics sont les deux équipes qui partagent le plus de confrontations dans toute l’histoire de la NBA, avec 500 matchs de saison régulière pile-poil.

Les fans de baseball mentionneront également la rivalité légendaire entre les New York Yankees et les Boston Red Sox en MLB, preuve que l’hostilité entre les deux camps dépasse largement le cadre du basket et même du sport.

Rockets vs Warriors

Lors de la série très accrochée du premier tour des Playoffs 2025, la confrontation entre les Rockets les Warriors ressemblait plus à un combat UFC qu’à du basket. C’est ce qui se passe quand vous réunissez sur un même terrain des têtes brulées comme Draymond Green, Dillon Brooks, Tari Eason et quelques autres.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Mais la rivalité Rockets – Warriors, elle puise surtout sa source dans les confrontations des années dynastie à Golden State. Entre 2015 et 2019, Houston a tenté à quatre reprises de faire tomber les Dubs sous l’impulsion des exploits de James Harden, avec notamment deux séries en Finales de Conférence Ouest. Les Fusées sont même passées à une petite victoire d’éliminer les Warriors en 2018, mais la blessure de Chris Paul et une maladresse historique à 3-points ont brisé leurs rêves. Stephen Curry, encore et toujours, a le dernier mot.

Avec l’arrivée cet été aux Rockets de Kevin Durant, ancien Warrior, et la présence de Jimmy Butler – natif de Houston – à Golden State, cette rivalité peut repartir de plus belle très rapidement. Surtout en cas de nouvelle confrontation en Playoffs.

Nuggets vs Wolves

Ce n’est la rivalité la plus explosive en matière de trashtalking ou de coups bas, mais alors en matière de jeu c’est pépite !

Les Nuggets et les Wolves évoluent dans la même division et se connaissent par cœur à force d’enchaîner les confrontations. Depuis le retour de Minnesota en Playoffs en 2022, il y a eu deux séries entre les deux équipes, dont une énorme demi-finale de conférence (2024) remportée par les Loups en sept matchs.

Nikola Jokic l’a dit à plusieurs reprises, les Wolves sont l’une des équipes qui posent le plus de problèmes aux Nuggets à travers leur défense physique et athlétique. Et en face, la jeune superstar Anthony Edwards est prêt à regarder le Joker droit dans les yeux à chaque fois qu’il le croise. Cela donne souvent des matchs exceptionnels. Dernier exemple à Noël avec un scénario de fou : victoire de Denver en prolongation (142-138), triple-double à 56 points pour Jokic, 44 pions pour Ant-Man avant de se faire expulser.

NUGGETS & TIMBERWOLVES WITH ANOTHER INSTANT CLASSIC 🌟

▪️ Game-tying 3 from Ant

▪️ Haymakers from him and Jamal Murray in OT

▪️ Joker capping a historic night

BEST WAY TO CLOSE OUT CHRISTMAS DAY! pic.twitter.com/AKBfeh3Hwz

— NBA (@NBA) December 26, 2025

On rappelle aussi que le manager actuel des Wolves – Tim Connelly – était l’ancien GM des Nuggets, et qu’il a construit l’équipe actuelle de Minnesota notamment pour faire tomber les champions 2023.

Enfin, les suiveurs les plus assidus de la NBA se souviennent aussi de cet ultime match de saison régulière en 2017-18, quand les Wolves et les Nuggets se sont affrontés à la toute dernière journée pour une place en Playoffs. Une rencontre encore une fois électrique, finalement remportée par les Loups en prolongation.

Pour l’histoire : Lakers – Celtics

Impossible de parler de rivalité en NBA sans mentionner les Los Angeles Lakers et les Boston Celtics. C’est LA plus grande rivalité du basket professionnel américain, et l’une des plus grandes de toute l’histoire du sport US.

Les Lakers et les Celtics sont les deux franchises les plus titrées de la Ligue (respectivement 17 et 18 titres NBA), elle se sont affrontées douze fois en Finales NBA (un record) entre 1959 et 2010, dont six fois dans les années 1960 (avec les légendes Bill Russell, Bob Cousy, John Havlicek, Jerry West, Wilt Chamberlain, Elgin Baylor…) et trois fois dans les eighties (avec la rivalité Magic Johnson – Larry Bird).

TWO HISTORIC FRANCHISES AND AN ICONIC RIVALRY…

CELTICS. ☘️ LAKERS. 🌟 TONIGHT. 🍿

⏰ 10pm/et • TNT pic.twitter.com/3e2EmWOrQg

— NBA (@NBA) January 24, 2025

À son apex, la rivalité entre Lakers et Celtics était non seulement très intense sur les parquets, avec des identités de jeu fortes et spécifiques à chaque équipe (le showtime chez les stars californiennes, le basket plus académique des C’s). Mais surtout, elle dépassait les quatre lignes du terrain : Los Angeles d’un côté, Boston de l’autre, deux villes diamétralement opposées géographiquement (Côte Ouest vs Côte Est), mais aussi esthétiquement et culturellement.

La naissance du chant « Beat L.A », symbole de la rivalité Celtics – Lakers

Aujourd’hui, chaque confrontation entre les Lakers et les Celtics reste un match à part, même si les deux franchises mythiques de la NBA ne s’affrontent que deux fois par saison et que leur dernière finale remonte à 2010.

One week away from AWS NBA Rivals Week tipping off! 🔥

Classic and budding rivalries will take center stage from Tuesday 1/20 through Saturday 1/24.

Watch all the action on NBC and Peacock, ABC, ESPN and Prime! pic.twitter.com/JBSGixweRZ

— NBA (@NBA) January 13, 2026

