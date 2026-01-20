Que peuvent faire les Warriors après la blessure de Jimmy Butler ?

Gros coup de massue cette nuit du côté de Golden State : Jimmy Butler est forfait pour le reste de la saison à cause d’une rupture d’un ligament du genou. Que peuvent faire les Warriors après cette terrible blessure ?

C’est forcément la question qu’on se pose, là à chaud.

Une question d’autant plus légitime que la NBA Trade Deadline est dans deux semaines (5 février), et que les Warriors sont sur une belle dynamique avec 12 victoires sur les 16 derniers matchs.

On verra ce que vont faire les Warriors à la deadline, et ce que ça signifie pour un mec comme Jonathan Kuminga.

Mais je vois pas comment les Warriors peuvent redevenir contenders pour la fin du prime de Steph Curry…

C’était déjà compliqué, ça semble désormais impossible. https://t.co/BfeUjW9dl2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 20, 2026

Maximiser la fin du prime de Stephen Curry (37 ans), et tenter une dernière fois d’aller chercher le titre, c’était l’objectif à Golden State. C’est spécifiquement pour cette raison que Jimmy Butler avait été recruté il y a un an et prolongé dans la foulée, pour 55 millions de dollars par an jusqu’en 2027.

Jimmy désormais hors course, cela compromet l’avenir à court et long terme de la franchise californienne. Pour beaucoup, cela signifie la fin définitive des chances de titre pour les dernières années de Curry, qui vient de perdre son lieutenant offensif (20 points par match) et catalyseur du parcours des Dubs l’an passé (demi-finale de conférence).

Mais avant de tirer une telle conclusion, essayons de voir comment les Warriors peuvent essayer de rebondir cette saison :

Masse salariale actuelle : 236 millions de dollars (juste en dessous du second apron)

236 millions de dollars (juste en dessous du second apron) Picks à disposition : 3 picks de premier tour, 3 swaps, un pick protégé (Top 20, 2030)

3 picks de premier tour, 3 swaps, un pick protégé (Top 20, 2030) Contrats transférables pour un gros trade : Draymond Green (26 millions), Jonathan Kuminga (22 millions), Moses Moody (11 millions)

Draymond Green (26 millions), Jonathan Kuminga (22 millions), Moses Moody (11 millions) 2 trade exceptions : 8,7 millions de dollars et 2,1 millions de dollars

Malgré la blessure de Butler, les Warriors peuvent toujours monter un package autour de Kuminga, ainsi que les picks de draft, afin de se renforcer à la trade deadline. Des noms comme Michael Porter Jr., Trey Murphy III et Anthony Davis ont parfois été mentionnés comme des cibles potentielles, parmi d’autres. Pour obtenir un jour de ce calibre, il faudra quoi qu’il arrive sacrifier une bonne partie du capital draft. Et ça, c’est pas sûr que ce soit la meilleure option sachant qu’on se rapproche de la fin de l’ère Curry.

L’absence de Butler pourrait aussi ouvrir la porte à un retour de Jonathan Kuminga dans la rotation. « Bien sûr, c’est possible » a déclaré Steve Kerr après le match d’hier. Celui qui a récemment demandé un transfert a pris l’habitude de chauffer le banc aux Warriors, mais reste un joueur talentueux capable de lâcher de grosses perfs comme c’était le cas en début de saison. D’après The San Francisco Standard, Kerr pourrait aussi donner plus de responsabilités à des joueurs comme Moses Moody, Will Richard et Buddy Hield pour essayer de compenser.

Voici donc les premières options qui nous viennent en tête sur le court terme. Sur le moyen terme, on peut se demander si les Warriors n’envisageront pas un package composé du contrat expirant de Jimmy Butler (57 millions en 2026-27) + picks de draft pour tenter d’obtenir un gros poisson pour la saison prochaine. Il faut aussi garder un œil sur le dossier Giannis Antetokounmpo, même si on voit mal aujourd’hui Golden State pouvoir se positionner, sans oublier que le Freak n’envisage toujours pas un départ.

Jimmy Butler has a season-ending ACL tear and the Warriors only have two weeks to decide what that means for their deadline plans and roster direction https://t.co/oVyvZ17EgK

— Anthony Slater (@anthonyVslater) January 20, 2026

Au final, dans une Conférence Ouest sans merci et avec l’un des effectifs les plus âgés de la NBA, les Warriors de Stephen Curry semblent condamnés à rester dans le ventre mou. Tout ça alors que le meilleur joueur de l’histoire de la franchise (ainsi que Draymond Green) sera en dernière année de contrat l’an prochain, et que Steve Kerr arrive au bout de son deal en fin de saison.

19 janvier 2026, MLK Day, c’est peut-être la date où les Warriors vont officieusement passer « d’équipe qui vise les sommets » à « franchise en reconstruction ».