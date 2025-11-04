Bucks – Pacers : l’une des rivalités les plus explosives du moment ?

Dans une Ligue où les rivalités naissent rarement du hasard, Bucks – Pacers est devenue l’une des plus explosives sans prévenir. À l’origine, une simple balle de match refusée. Depuis, des Playoffs brûlants, des regards qui coupent et deux leaders qui refusent de lâcher. C’est physique, c’est mental, c’est personnel.

Milwaukee – Indiana, ça n’a jamais été Lakers – Celtics, Bulls – Pistons ou Warriors – Cavaliers. Personne n’avait prévu que ça deviendrait un feuilleton. Et pourtant, depuis deux ans, chaque affrontement ressemble à une réunion de famille où personne n’a oublié ce qui s’est passé l’été dernier. À l’origine, rien de légendaire : juste une balle de match. Décembre 2023, In-Season Tournament. Giannis envoie 64 points, il veut la balle souvenir. Les Pacers disent non. Mais pas un non discret, un non qui claque, un non qui fait monter la température en deux secondes. Discussions sur le respect, embrouilles dans le couloir, regards noirs, dossiers ouverts. La saison continue, mais quelque chose s’est cassé. Pas un truc visible. Un truc dans la fierté.

The Pacers took the game ball after Giannis’ 64-point career-high

Giannis attempted to retrieve the ball

(via @ChrisBHaynes)

pic.twitter.com/bFQLGmbuvv https://t.co/4rtkDzcNJD

— Hoop Central (@TheHoopCentral) December 14, 2023

Saison suivante, Playoffs 2024. Premier tour. Indiana ne discute pas, Indiana enfonce la porte et passe. 4–2. Tyrese Haliburton distribue comme s’il avait inventé le basket moderne. Turner devient un mur en défense. Milwaukee se fait sortir, vexé, piqué, l’air de ceux qui ont perdu autre chose qu’une série. Ce n’est pas qu’une défaite. C’est la confirmation que l’affrontement ne se joue plus à la surface. L’un pense avoir la légitimité. L’autre vient la prendre. Les Bucks repartent avec un goût métallique dans la bouche. Les Pacers avec un badge de “nouvelle menace”. Et quand ça s’installe à ce niveau, tu sais que la suite ne va pas sentir la camomille.

BREAKING: The Indiana Pacers defeat the Milwaukee Bucks 4-2. 🔥 pic.twitter.com/aapU8aqudI

— Hoop Central (@TheHoopCentral) May 3, 2024

Et puis il y a eu les Playoffs 2025. Le moment où la rivalité a dépassé le basket pour entrer dans le domaine du personnel assumé. Match tendu, public en fusion, Giannis qui part sur une action physique, Haliburton qui répond par le jeu… et au bord du terrain, le père de Tyrese qui s’en mêle. Paroles échangées, Giannis qui s’arrête, regard qui parle plus fort que n’importe quel trashtalking, tension qui monte d’un cran. Pas de coup, pas de scène grotesque. Pire : du non-dit. Le genre de choses qui ne disparaissent jamais. Quand une rivalité atteint la famille, on ne parle plus de compétition. On parle de fierté.

Giannis and Tyrese Haliburton’s father exchange words.

(via @MrBuckBuckNBA)

pic.twitter.com/BgTZfRMXVQ

— Hoop Central (@TheHoopCentral) April 30, 2025

Et puis cet été, la rivalité a fait un virage que personne n’avait osé imaginer : Myles Turner a rejoint Milwaukee. Oui, l’ancien pilier de la raquette d’Indiana, l’anti-Giannis par fonction, le mec qui avait fait du cercle son bunker personnel, celui qui incarnait peut-être le mieux l’âme défensive des Pacers, s’est pointé côté Bucks. Et Indiana l’a pris comme une trahison familiale. À son retour à la Gainbridge Fieldhouse cette nuit, les sifflets ont plu. Pas des sifflets de déception, des sifflets de cœur brisé. Turner a pris ça en pleine poitrine et Giannis, lui, n’a pas laissé passer : conférence de presse, regard grave, discours sur le respect, le temps passé, la loyauté qui ne s’efface pas parce qu’un maillot change. Cette nuit, Bucks – Pacers n’a pas juste écrit un chapitre de plus… qui pourrait prendre une autre tournant quand les deux équipes s’affronteront de nouveau au printemps dans les années à venir.

Les Bucks – Pacers sont une usine à bangers ces dernières années, c’est exceptionnel 😭

Les deux équipes se détestent et ça se ressent tellement fort derrière l’écran…

Est-ce qu’on serait pas sur la meilleure rivalité dans la NBA actuelle ? 🤔 pic.twitter.com/dvyvdAL6AI

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 4, 2025