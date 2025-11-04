Deandre Ayton – Nick Smith Jr. – Rui Hachimura, dites bonjour au niveau Big Three des Lakers !

Sans aucune des trois stars habituelles (laissées au repos ou blessées), les Lakers s’en sont remis à un big three exotique pour l’emporter à Portland. Deandre Ayton, Rui Hachimura et Nick Smith Jr. ont-ils gagné leur place dans les meilleurs trios de l’histoire de la franchise ? Peut-être pas, mais ils ont gagné tout court, et c’est déjà pas mal.

Les Lakers n’ont pas eu besoin d’un grand match de Luka Doncic, encore moins d’Austin Reaves ou de LeBron James. Non, on s’en cogne de ces stars blessées et préservées, puisqu’on a Deandre Ayton, Rui Hachimura et Nick Smith Jr. Les trois larrons ont porté les Lakers au succès face à une équipe des Blazers mine de rien pas facile à jouer, rigoureuse et déterminée. Le parfait traquenard s’est transformé en victoire à l’extérieur qui maintient les Purple and Gold dans le haut du panier à l’Ouest.

LAKERS KEEP ROLLING ON A BACK-TO-BACK WITHOUT LUKA, LEBRON OR REAVES 🔥

NIck Smith Jr. comes up huge with 25 points vs. Portland! pic.twitter.com/ncMfkO3Xqm

Et si l’on ne qualifiera pas ce big three improvisé de meilleur trio de l’histoire de la franchise, il arrive à un moment adéquat et nous surprend agréablement. Quelques garanties de plus pour essayer d’affirmer que ces Lakers ne seront pas une one man army tout au long de la saison, dépendants d’une performance offensive fleuve d’une des stars pour enchaîner les succès. Peut-être que même au pays des paillettes, des étoiles et du show, on peut partager et jouer ensemble. C’est en tout cas le sens du propos de Deandre Ayton après la partie, pour ESPN.