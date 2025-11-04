Lundi soir, en marge de la saison NBA, la campagne 2025-26 de NCAA a officiellement débuté. L’occasion pour certains de déjà marquer les esprits sur la scène universitaire. D’AJ Dybantsa à Darryn Peterson en passant par Koa Peat et Kiyan Anthony, retour sur les perfs marquantes de la reprise.

AJ Dybantsa et Darryn Peterson préchauffent

Avec Cam Boozer (qui fera ses débuts à Duke ce soir), AJ Dybantsa et Darryn Peterson devraient se battre pour le premier choix de la Draft NBA 2026. Et les deux n’ont pas perdu de temps pour performer.

Premier match officiel en NCAA pour AJ Dybantsa cette nuit :

21 points, 6 rebonds, 3 passes, 0 perte de balle pour l’un des top picks de la Draft 2026.

Dybantsa et Peterson ont chacun inscrit 21 points, le premier face à Villanova et le second contre Green Bay.

AJ n’a pas manqué de faire le show à Las Vegas pour porter les siens vers la victoire, lui qui a été bien clutch tout en montrant ses talents de trashtalker. Quant à Peterson, il a donné un aperçu de son énorme potentiel offensif à son nouveau public de Kansas, qu’il devrait régaler tout au long de la saison. La réaction du coach adverse veut tout dire :

« Ce furent littéralement les 21 points les plus faciles à marquer en 21 minutes de jeu. Je trouve que nos joueurs ont bien défendu. […] Je ne pense pas qu’il ait transpiré la moindre goutte. »

La seule chose qui a pu arrêter Darryn Peterson hier ? Des crampes. Mais heureusement, le faible niveau de l’adversaire a permis au prospect cinq étoiles de pouvoir se reposer sur le banc.

Les débuts de Darryn Peterson en NCAA avec Kansas :

🔸 21 points (7/11 au tir, 3/7 à 3-pts)

🔸 4 rebonds

🔸 3 passes

🔸 2 interceptions

Bon ok l’adversaire avait le niveau d’une Dep 3, mais le talent est indéniable.

Koa Peat met à terre le champion en titre

Il n’est pas considéré comme un prospect du niveau de Peterson et Dybantsa, mais c’est bien Koa Peat (Arizona) qui a réalisé la plus grosse performance de la soirée en NCAA.

La perf’ marquante de la première journée NCAA ? Elle est signée KOA PEAT !

🔸 30 points

🔸 7 rebonds

🔸 5 passes

Habitué à passer un peu sous les radars, Peat a fait un grand saut dans la lumière à travers sa prestation XXL contre Florida. Premier match officiel en NCAA, en antenne nationale, face au champion en titre, c’est ce qui s’appelle briller sur la grande scène. De quoi booster sa cote pour celui qui est projeté en milieu de premier tour à la Draft NBA 2026.

Pour info : le freshman Bryce James, fils de LeBron, n’a pas vu le terrain avec Arizona.

Kiyan Anthony, comme papa

En 2003, Carmelo Anthony a éclaboussé la scène universitaire de son talent, guidant Syracuse vers un titre NCAA en tant que freshman. 22 années plus tard, son fils Kiyan porte le même maillot, joue dans la même salle, et réalise des moves appris dans le jardin avec papa.

Kiyan Anthony, le fils de Melo, a fait ses débuts en NCAA sous le maillot de Syracuse, l’ancienne équipe de son papa. 🥹🥹

🔸 15 points

🔸 3 rebonds

🔸 3 passes

Pfiou, sacré coup de vieux…

La belle histoire du jour

Si on aime tant le basket, c’est aussi et surtout pour les émotions que ce sport peut transmettre.

Nouvel exemple cette nuit du côté de l’université de Loyola Chicago, où les joueurs ont rendu le plus beau des hommages à leur plus grande supportrice : Sister Jean, récemment décédée à l’âge de 106 ans.

Le 9 octobre 2025, la célèbre fan de Loyola University – « Sister Jean » – est décédée à 106 ans.

Le 3 novembre 2025, Loyola University l’emporte au buzzer, dans le premier match depuis son décès.

Sister Jean has passed away at the age of 106.

