Brandon Miller (Hornets) absent deux semaines de plus minimum

Blessé lors du deuxième match de la saison, Brandon Miller va encore devoir patienter avant de pouvoir retrouver les parquets.

Le jeune ailier des Frelons souffre en effet d’une subluxation de l’épaule gauche et sera réévalué dans deux semaines. La nouvelle a été annoncée par les Hornets.

Brandon Miller’s diagnosis of a left shoulder subluxation has been confirmed after continued evaluation, team says. 🤕

He will continue his rehabilitation program while remaining out and will be re-evaluated in two weeks. pic.twitter.com/nYg47FZ7B9

— r/CharlotteHornets (@HornetsReddit) November 3, 2025

Brandon Miller a bien du mal à quitter l’infirmerie depuis sa très belle saison rookie (All-Rookie First Team en 2024). Seulement 27 matchs joués la saison passée après une opération du poignet, déjà cinq matchs manqués cette année après seulement deux semaines de compétition, pas top quand on essaye de progresser et s’imposer en NBA.

Le talent et le potentiel du jeune homme sont indéniables, lui qui représente l’un des visages de l’avenir des Hornets. Reste désormais à éviter les bobos pour exploser aux yeux de la Ligue.