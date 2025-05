Jaylen Brown (Celtics) : “Perdre contre les Knicks, c’est la mort”

Après leur superbe victoire au Game 5, les Celtics avaient encore l’espoir de renverser New York malgré la blessure de Jayson Tatum. Espoir qui s’est rapidement envolé lors de la sixième manche cette nuit, au grand dam d’un Jaylen Brown qui a du mal à digérer cette défaite face aux Knicks.

Il y a deux jours, la star de Boston déclarait que c’était encore trop tôt pour enterrer les Celtics. Mais l’heure des funérailles est désormais arrivée.

Le champion en titre, privé de Tatum, a pris une grosse claque cette nuit face à New York, s’inclinant 119-81 dans ce qui représente la troisième plus grosse défaite de l’histoire des Celtics en Playoffs. C’est déjà difficile de perdre son titre de cette manière, mais ça l’est encore plus face au rival new-yorkais. Demandez donc à Jaylen Brown.

“Les choses ne se sont pas passées comme prévu pour nous cette année, c’est malheureux. On va garder la tête haute quoi qu’il arrive. Perdre face aux Knicks, c’est la mort, mais on m’a toujours dit qu’il y a de la vie après la mort, donc on va se préparer pour la suite.”

“Losing to the Knicks feels like death, but I was always taught that there’s life after death, so we’ll get ready for whatever’s next. Whatever’s next in the journey, I’ll be ready for.”

– Jaylen Brown pic.twitter.com/Ur1O61cOT7

Séparées de seulement 300 kilomètres, les villes de New York et Boston nourrissent une rivalité sportive qui date depuis de longues décennies, en NBA comme dans d’autres sports (notamment le baseball avec les Yankees et les Red Sox).

De par leur proximité géographie, les Knicks et les Celtics évoluent dans la même division (Atlantique) et se rencontrent minimum quatre fois par saison, et plus si affinités. Les deux franchises partagent quasiment 500 confrontations en saison régulière (498 exactement, record NBA, 308-190 en faveur de Boston) depuis 1946, ainsi que 73 matchs de Playoffs (38-35 pour Boston). On parle de deux des franchises les plus mythiques de la Grande Ligue, avec des fanbases hyper passionnées. Alors forcément : les Knicks et les Celtics ne peuvent pas s’encadrer.

On comprend mieux pourquoi Jaylen Brown est dégoûté…

Les fans des Knicks qui disent bye bye aux joueurs des Celtics. (On vous passe la traduction 😭😭)

