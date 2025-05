Après avoir gâché une première balle de match dans le Game 5 à Boston, les Knicks n’ont pas laissé passer leur chance dans la sixième manche au Madison Square Garden. New York a surclassé des Celtics orphelins de Jayson Tatum (119-81), validant ainsi leur billet pour les Finales de Conférence Est.

La box score de ce match à sens unique

Les Knicks attendaient ça depuis 25 ans.

Pour la première fois depuis 2000, New York a réussi à se qualifier pour le dernier carré des Playoffs NBA. Et les Knicks n’ont même pas eu le temps de douter dans le Game 6 de cette nuit au Garden.

Après un premier quart-temps où ils ont fait la course en tête (26-20) face à des Celtics accrocheurs sous l’impulsion de Jaylen Brown, les hommes de Tom Thibodeau ont fait chavirer la Mecque du basket en explosant Boston dans le second (38-17). Et tout le monde était au diapason côté Knicks !

Nan mais ce CHASEDOWN BLOCK de McBride 💀💀💀 pic.twitter.com/arDVohKYZj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 17, 2025

Karl-Anthony Towns ? Bien agressif quand il s’agit de profiter des mismatchs. Mikal Bridges ? Hyper inspiré offensivement. Josh Hart ? Présent sur tous les fronts et auteur de deux and-1 consécutifs pour faire craquer Boston. Jalen Brunson ? D’abord discret, avant de faire mal à la défense des Celtics au scoring comme au playmaking. À tout ça, vous ajoutez un OG Anunoby comme d’hab’ hyperactif en défense, et surtout un Miles McBride dans tous les bons coups des deux côtés du terrain. Cerise sur le gâteau : Mitchell Robinson a mis un lancer-franc.

Pendant que le cinq des Knicks tournait à plein régime et que la second unit (McBride et Robinson) a offert un magnifique coup de boost à New York, les Celtics coulaient. Personne n’est parvenu à step-up côté Boston en dehors de Jaylen Brown, et l’adresse à 3-points des C’s était visiblement restée à Beantown. Les pertes de balle ont fait mal aux Celtics, les rebonds offensifs encore plus. Et puis évidemment : il n’y avait pas de Jayson Tatum pour sauver la maison verte.

Nouveau record de la saison pour Boston :

37 points marqués en une mi-temps, leur plus petit total de l’année, au moment le plus important.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 17, 2025

+27 à la mi-temps, un écart qui a atteint les 41 points dans le troisième quart-temps, 38 unités d’écart au final, pour le suspense on repassera. Mais le suspense, les fans des Knicks n’en avaient rien à cirer dans ce Game 6. Tout ce qu’ils voulaient, c’était une victoire pour goûter à nouveau aux Finales de Conférence Est.

25 ans, c’était long, encore plus à New York !