Mauvaise nouvelle pour les Nuggets : touché aux ischios à la fin du Game 6 entre Denver et Oklahoma City, Aaron Gordon risque bien de manquer la manche décisive dimanche soir.

Selon Shams Charania d’ESPN, Gordon souffre en effet d’une contracture aux ischios, et est ainsi très incertain pour le Game 7 à OKC.

C’est une mauvaise nouvelle mais pas vraiment une surprise. Tout récemment, on a vu Stephen Curry rater quatre matchs de Playoffs consécutifs à cause d’une blessure aux ischios. Malgré deux jours de repos pour les Nuggets entre le Game 6 et le Game 7, ça ne sentait pas bon pour Gordon à la sortie de la victoire de Denver.

En cas de confirmation de son absence, les Nuggets devront faire sans leur troisième meilleur joueur, auteur d’une magnifique campagne de Playoffs. Aaron Gordon tourne à quasiment 17 points et 7 rebonds de moyenne tout en enfilant le costume de héros à plusieurs reprises. Si Denver a l’occasion de retourner en finales de conférence ce dimanche, c’est notamment grâce à lui.

Sa défense, son impact physique, sa contribution all-around et son leadership vont clairement manquer à Denver face au Thunder. D’autant plus que Michael Porter Jr. – l’autre ailier – est également diminué.

Le coach David Adelman pourrait se tourner vers Peyton Watson pour remplacer Gordon dans le cinq majeur.

