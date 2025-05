Ce soir c’est le grand soir. Ça sonne comme du prime Patrick Sebastien, mais on parle bien de basket, de Playoffs, d’ambiance, des New York Knicks, des Boston Celtics, de greatness. Ce soir au Madison Square Garden, place à un match qui peut très vite devenir FOU.

Les Knicks mènent 3-2 face aux Celtics. En NBA, une série de Playoffs se joue au meilleur des sept matchs. Ce soir les Knicks reçoivent Boston au Madison Square Garden, à New York, dans la Mecque du basket-ball. Devant 15 000 fans survoltés et tous les alumnis des Knicks.

Les deux lignes ci-dessus ? Elles devraient vous suffire à comprendre que ce Game 6 a tout pour être un banger monumental. A la clé une qualification pour des Finales de Conférence, une première depuis 25 ans à New York. Ce serait face aux Pacers donc très ouvert mais on n’y est pas encore, avant cela il faudra donc passer sur le corps de Celtics qui ont bien réagi mercredi soir après l’annonce de la gravissime blessure de Jayson Tatum.

Derrick White, Jaylen Brown et l’improbable Luke Kornet ont fait du sale au TD Garden et Boston est revenu à 3-2. Ce soir Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns et Mikal Bridges veulent finir le travail, Josh Hart veut faire exploser la salle, Mitchell Robinson continuer à être le GOAT des lancers-francs. Ce soir on veut la vidéo du siècle avec les fans des Knicks, mais ce soir pas de jaloux, on veut surtout un grand moment de basket, peu importe le vainqueur. Et si les deux équipes doivent retourner à Boston pour un Game 7 ? Ce sera une autre paire de manches et un autre fournisseur de pacemaker qu’il faudra contacter en urgences…

Match à 2h, on ne pense déjà qu’à ça.

Boston Celtics (2) – New York Knicks (3) : 2-3