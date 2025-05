Obligés de s’imposer dans le Game 3, les Celtics ont atomisé les Knicks au sein d’un Madison Square Garden réduit au silence (93-115). Très belle réaction de champion après deux énormes chokes à la maison. Tout New York a été complètement asphyxié, et ça fait 2-1 dans la série.

Nous étions beaucoup à attendre ce Game 3. Est-ce que les Knicks allaient mener 3-0 face aux champions en titre dans une ambiance de folie ? Est-ce que les Celtics allaient réagir comme une vraie équipe de champions ? 60 ou 70 tentatives longue distance pour Boston ? Dans tous les cas, le divertissement devait être au rendez-vous !

Bon, et bien un peu comme un date qui se termine sur un “on reste amis”, ce Match 3 a été une vraie déception en matière de scénario.

Les Knicks n’auront pas mené une seule seconde, distancés à 16 unités dès la fin du premier quart-temps. Et puis l’écart montera jusque 29 points dans le troisième quart. En gros, malgré un nombre incalculable de stars présentes dans les tribunes, le Garden n’aura jamais eu l’occasion de vibrer.

Score final : Knicks 93-115 Celtics.

Réaction de champion de Boston après le fiasco des deux premiers matchs.

Les Celtics ont retrouvé la mire (20/40 à 3-points), mais surtout hyper focus en défense du début à la fin.

2-1 pour New York dans la série, Game 4 crucial ce lundi ! pic.twitter.com/IV5wXJH7TK

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 10, 2025

Victoire collective des Celtics, car les deux Jay de Boston n’ont toujours pas été des plus étincelants (mais solides) avec 19 points pour Brown et 22 pour Tatum. Heureusement, Payton Pritchard a relevé la barre après ses deux premiers matchs : 23 points à 8 sur 16 au tir dont 5 sur 10 du parking. Le Sixième Homme de l’Année s’est transformé en facteur X pour les C’s.

Côté New York, pas grand-chose à retenir de cette débâcle collective. Jalen Brunson aura bien tenté d’amorcer un run dans le dernier quart pour traumatiser à nouveau Boston, et était globalement le meilleur Knick sur le parquet ce soir (27 points, 4 rebonds, 7 passes). Mais pour lui comme ses coéquipiers, tout était bien trop compliqué. Gros retour à la réalité après les miracles des deux premiers matchs.

Les Celtics étaient venus pour abattre l’ennemi. Continuer d’envoyer Mitchell Robinson sur la ligne des lancers (4 sur 12 ce soir) quand on a déjà quasi 30 points d’avance, on n’est pas sur la plus grande preuve de fair-play mais en même temps, si New York n’est pas capable de trouver la solution, pourquoi arrêter ?

La mixtape de Mitchell Robinson aux lancers, elle va être all-time !pic.twitter.com/3lKDy3pj3u

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 10, 2025

La Big Apple vient de manger un coup de massue. Les Knicks seront-ils capables de répondre au Match 4 et de faire vibrer le Garden ? Réponse dans la nuit de lundi à mardi, à 1h30.