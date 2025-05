Dos au mur après deux défaites à la maison, Boston est allé s’imposer en champion du côté de New York samedi soir lors du Game 3. Les Celtics étaient beaucoup plus focus, beaucoup plus sérieux, mais surtout beaucoup plus adroits. Et ça, au basket, c’est assez pratique.

25/100 à 3-points.

C’est la stat qui a piqué les yeux de tous les fans de Boston (et des fans de basket tout court) après les deux premiers matchs de la série contre les Knicks.

Samedi soir lors du Game 3 ? 20/40 pour les Celtics, dont un énorme 12/19 sur la première mi-temps.

12/19 À 3-POINTS.

63,2% DE RÉUSSITE.

71 POINTS MARQUÉS À LA MI-TEMPS.

CELTICS BASKETBALL. https://t.co/HNBuUMmW09



On dit souvent que la NBA moderne est une “make or miss league”. Entendez par là : l’adresse au shoot fait plus que jamais la différence, dans une NBA où le tir à 3-points est omniprésent. Les joueurs actuels sont tellement adroits, et les équipes ont des plans de jeu typiquement destinés à obtenir les meilleurs tirs primés qu’au final, c’est surtout l’adresse qui va faire basculer les matchs. Parfois ça rentre, parfois ça rate. Parfois vous gagnez, parfois vous perdez.

Les Celtics sont sans doute les mieux placés pour en parler.

Boston a enchaîné les briquasses lors des deux premiers matchs à la maison. L’occasion pour les détracteurs des Celtics de critiquer leur sélection de shoots et surtout leur volume de 3-points tentés. On peut débattre là-dessus, et il est clair que les choix offensifs de la bande de Jayson Tatum ont été catastrophiques dans les fins de match, mais les C’s avaient aussi vendangé beaucoup de tirs qu’ils ont l’habitude de marquer.

Samedi soir à New York, ces tirs-là sont rentrés. Jayson Tatum, Al Horford, Jrue Holiday, Derrick White, Jaylen Brown et Payton Pritchard, ils ont tous plus ou moins retrouvé leur adresse après le fiasco au TD Garden. Profitant des largesses de la défense des Knicks, Pritchard était particulièrement chaud avec cinq tirs primés pour 23 points.

Globalement, on a senti des champions en titre plus patients que sur les deux premiers matchs, et plus méthodiques pour trouver des tirs de qualité. On pense notamment à cette possession très simple qui a permis d’obtenir un 3-points ouvert dans le corner :

Jaylen Brown servi au poste avec Jalen Brunson sur le dos.

Prise à deux des Knicks.

Swing, swing, Pritchard corner 3.

Vous voyez les Celtics, c’est facile le basket quand on joue sérieusement.



Plus patients, plus méthodiques, et donc une attaque plus équilibrée pour Boston. Mais encore fallait-il encore rentrer les shoots, ce qui n’était pas gagné au vu de l’énorme pression qui entourait les Celtics dans ce Game 3 à New York.

Les Verts ont été fidèles à leur jeu tout en retirant certaines des possessions stériles/débiles qui ont plombé le champion en titre lors des deux premiers matchs. Et l’adresse était cette fois-ci avec eux. Les Knicks pendant ce temps-là ? Ils ont vendangé à 3-points, en terminant à seulement 5/25.

“Make or miss league” on a dit…

CELTICS SPLASH THEIR WAY TO A WIRE-TO-WIRE GAME 3 WIN!

☘️ 20 3PM

☘️ Plus 45 points on 3-point margin

☘️ 50.0 3P% pic.twitter.com/oYN8UKsHRH

