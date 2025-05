On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas des noteurs qui notent. Cette année encore, la Team Notes de la rédac de TrashTalk tente de vous partager ses bulletins le plus souvent possible. Aujourd’hui, les Celtics rendaient visite aux Knicks pour les violenter au Madison Square Garden.

# New York Knicks

Karl-Anthony Towns (5.5) : quelques dizaines de dollars l’entrée à l’Empire State Building ou au Summit One Vanderbilt, plusieurs millions d’euros pour KAT. À ce prix-là, on a vite choisi notre attraction touristique.

OG Anunoby (4) : pour envoyer des saucissons pareils toute la soirée, il a forcément tapé une nuit blanche la veille. Au lit Anunoby.

Mikal Bridges (5.5) : le Brooklyn Bridge et le Manhattan Bridge sont gratuits, et Mikal Bridges coûte 5 premiers tours de Draft. Encore une fois, on a vite choisi notre attraction touristique.

Josh Hart (4.5) : moins en vue, il a toujours tenté de jouer dur, mais ça n’a pas aidé, et parfois c’est à la limite. Hart Attack.

Jalen Brunson (6) : un début de match bien galère, mais il a quand même eu ce sursaut d’orgueil. Malheureusement, la messe était déjà dite. Insuffisant pour permettre aux derniers rangs de rentabiliser leurs 810$ et aux fans d’exulter vers Penn Station.

Mitchell Robinson (5) : à force de tirer ses lancers comme s’il jouait au beer-pong, il a fini par se faire bizuter, tel un étudiant de médecine de première année (qui aurait probablement mieux visé que lui, même ivre). S’est néanmoins bien battu au rebond.

Miles McBride (5) : vu le peu de temps qu’il a passé sur le terrain, Miles Morales a été vaincu par Venom.

Precious Achiuwa (5) : n’a pas eu le temps de bien porter son prénom ce soir.

Cameron Payne (4.5) : peu rentré en jeu, il n’a pas pu peser. Cameron Peine.

Landry Shamet, Delon Wright et Ariel Hukporti ne sont pas notés.

# Boston Celtics

Al Horford (6) : l’ancien est increvable. À distance, sous les panneaux, en défense… Al Horford est le Métamorph de cette équipe.

Jayson Tatum (7) : le JT de 21h30 le dimanche soir a été encore plus anxiogène que tous les autres. Même s’il marque toujours ses points et qu’il remplit la feuille de stats, il ne fait toujours pas mieux qu’un 8/20 au tir. Ramenez-nous Laurent Delahousse !

Jaylen Brown (6.5) : il y a trois choses qui sont certaines dans la vie : la mort, les impôts et les premiers quart-temps de Jaylen Brown.

Derrick White (7,5) : il n’a plus beaucoup de chicots mais il a fait mordre la poussière aux joueurs des Knicks ce soir, à pleines dents. Un match encore plus brillant que son crâne pour Monsieur Propre.

Jrue Holiday (5.5) : laissez-le se reposer, il se garde un peu pour les Finales NBA.

Kristaps Porzingis (4.5) : se défend mieux au tribunal que sur un terrain de basket.

Luke Kornet (5,5) : passer de mascotte de la Ligue à vrai joueur de rotation. La NBA en rêvait, les Celtics l’ont fait.

Payton Pritchard (7) : le meilleur sixième homme de l’année, en chair et en calvoche. PP était en mode antagoniste ce soir à Gotham City. Le détraqueur originel.

Baylor Scheierman, Jordan Walsh, Torrey Craig et Neemias Queta ne sont pas notés.