A 1-1 dans la série, Warriors et Wolves se retrouvaient pour la première fois en Californie, pour un virage importantissime. Ce Game 3 aurait pu tourner dans les deux sens mais au final c’est la fraicheur d’Anthony Edwards et la polyvalence de Julius Randle – entre autres – qui auront fait la différence.

Avis aux fans de spectacles pyrotechniques en tous genres ou de highlights en pagaille… passez votre chemin.

Ce match entre les Warriors et les Wolves, il aura été âpre, disputé, et construit autour de mini runs orchestrés par quelques leaders durs au mal mais inspirés.

Une première partie de match, les deux premiers tiers dirons-nous, marquée par le sceau de la défense, avec un homme – Jimmy Butler – qui tente de fédérer ses troupes. Stephen Curry toujours absent pour GS, la menace extérieure des Warriors en devient inexistante et ceci de manière historique, puisqu’à la mi-temps les “snipers” de Golden State n’avaient toujours pas inscrit le moindre tir à 3-points…

Jimmy Butler et Jonathan Kuminga scorent environ la moitié des points de leur équipe, en face Julius Randle profite de la faiblesse des intérieurs car Draymond Green perd tout son temps à brailler et faire des fautes plutôt qu’à jouer, et si à la mi-temps ce sont les Warriors qui sont en tête de 2 points, le manque d’adresse des locaux est à mettre en parallèle avec le retard à l’allumage… d’Anthony Edwards pour les Wolves.

Spoiler, rendez-vous en deuxième mi-temps.

Car la deuxième mi-temps est le théâtre du réveil des shooteurs de Golden State, mais elle est aussi et surtout celle du réveil de la fourmi atomique de Minny. Peu en vue avant la pause, Ant passe à l’action et la deuxième mi-temps sera son paillasson. Un tomar énorme sur Kevon Looney, les responsabilités prises, conjointement avec un superbe Julius Randle (24/10/12), et le dagger dans les dernières minutes pour porter son total à 36 points, son meilleur match des Playoffs si on prend en compte également l’enjeu et l’adversaire.

Les Warriors avaient fait douter Minnesota grâce à leur duo Butler / Kuminga, mais ce duo s’est au final avéré être trop seul. Minnesota a fermé la raquette, Draymond Green a quitté le match trop tôt, et en face les Naz Reid et autres Jaden McDaniels ont mis les tirs qu’il fallait, quand il le fallait. Les Wolves avaient probablement “plus besoin” de cette victoire que les Warriors au vu de l’avancée de la série. Les voilà à 2-1, avantage du terrain récupéré et toujours pas de Curry en face. Une victoire qui compte peut-être… double, cqfd.