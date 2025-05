C’est dans les grands matchs qu’on remarque les grandes personnes. Les grands joueurs. Cette nuit Jimmy Butler a longtemps tenu ses Warriors mais Anthony Edwards, pas en reste et mieux entouré, a fini par lui voler la vedette.

On ne va pas se mentir, ses Playoffs sont jusque-là… passables. Anthony Edwards est très bon attention, mais son statut exige encore plus d’un point de vue performances personnelles. Les Wolves gagnent, c’est le plus important, et si on était jusque-là resté sur notre faim avec le jeune loup, il a posé cette nuit une sacrée pierre de plus pour construire le mur de ses Playoffs. Première mi-temps tranquille, on préchauffe, puis masterclass en deuxième, rien ne pouvait lui arriver et surtout pas de perdre.

36 points à 13/28 au tir dont 5/14 du parking, 5/8 aux lancers, 4 rebonds, 4 passes et 1 contre en 44 minutes

Propulsé par un Julius Randle parfait dans son rôle de lieutenant et dans une posture de point center rapide et shooteur (le profil… ultime ?), Antoine Édouard a donc jaugé ce match dans un premier temps, avant de nous sortir la panoplie complète en deuxième mi-temps. Et comme souvent avec ce gamin, ça commence en haute altitude.

🚨 ANTHONY EDWARDS POSTER !! pic.twitter.com/H4HB4CPpR9

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 11, 2025



Kevon Looney sur le poster, toute la défense des Warriors qui danse et qui ne peut que constater les dégâts, avec un écart qui va grandir dans les deux dernières minutes sous l’impulsion du chef de meute. Toujours avec le sourire, mais toujours avec détermination et agressivité, combo qui peut difficilement nous empêcher d’aimer un tel phénomène. Bonus track ? Le shoot qui renvoie tout le monde au lit, quel homme.

Le silencieux pic.twitter.com/7pGyoFVIEf

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 11, 2025



Grosse démo d’Anthony Edwards, au moment où les Wolves en avaient le plus besoin. Lui tu lui parles pas d’âge, lui il mène 2-1 en demi-finale de Conf.

Anthony Edwards TAKES OVER, Julius Randle drops triple-double as the @Timberwolves win Game 3 🔥💯

Edwards: 36 PTS (28 in 2H), 5 3PM

Randle: 24 PTS, 10 REB, 12 AST, 3 STL

MIN leads series 2-1 pic.twitter.com/4WBy592S8f

— NBA (@NBA) May 11, 2025