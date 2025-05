Pendant un long moment on a cru que le duo Jimmy Butler / Jonathan Kuminga suffirait à entretenir la flamme Warriors dans cette série. Moralité ? Difficile de lutter à deux contre cinq.

On exagère un tout petit peu, Buddy Hield a mis quelques tirs en deuxième mi-temps par exemple, mais le ressenti est bien là en sortir de ce Game 3 : Jimmy Butler et Jonathan Kuminga étaient bien seuls. Steph Curry ne devrait pas revenir avant le Game 6 s’il y en a un, il va donc falloir trouver d’autres solutions, très vite.

Jimmy Butler : 33 points à 12/26 au tir dont 2/4 du parking, 7/9 aux lancers, 7 rebonds et 7 passes en 43 minutes

Jonathan Kuminga : 30 points à 11/18 au tir dont 3/4 du parking, 5/6 aux lancers, 6 rebonds, 3 passes et 2 contres en 36 minutes

63 points marqués sur les 97 de l’équipe, on est nul en maths mais ça doit bien faire dans les deux tiers. Brandin Podziemski s’est battu en défense mais il a été invisible en attaque, Draymond Green était dans son monde, les snipers malades un long moment, bref les Warriors s’en sont remis cette nuit à leurs deux energizers, qui n’auront eu de cesse – avec réussite – de percuter, percer, driver, fendre la raquette des Wolves. Jonathan Kuminga a même rajouté quelques tirs de loin et on l’a vu – lui l’ex banni – s’entretenir avec Steve Kerr en fin de match, de quoi s’imaginer le voir prendre une vraie place dans le roster pour la suite de ces Playoffs. Et si c’est toujours affolant de voir Butler à ce niveau de domination, s/o également à JoKu et à sa résilience après quelques semaines difficiles.

Jimmy Butler a été énorme.

Jonathan Kuminga a été super.

Mais hormis ça ? Trop peu autour.

Podizemski à coté de ses pompes.

Draymond qui fait 6 fautes, pas possible.

Dans le dernier quart, on a senti plus que jamais l’absence de Steph.

Pour s’imposer lors du Game 4, Steve Kerr devra s’appuyer sur plus de monde en attaque. On pense à Gary Payton II ou Brandin Podziemski, on pense à Draymond Green et Trayce Jackson-Davis. Jimmy et Jonathan, eux, n’ont rien à se reprocher, si ce n’es, peut-être, d’être si mal accompagné en l’absence de Stephen Curry…