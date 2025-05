Après une défaite cruelle mais bien réelle lors du Game 1, les Celtics avaient l’obligation obligatoire de prendre ce deuxième match à la maison. Avec 20 points d’avance au troisième quart-temps c’était – encore – bien parti, mais Boston a – encore – tout gâché…

On avait beaucoup ri de la maladresse des Celtics après le Game 1, pas pour se moquer d’eux, non, juste parce que ça fait du bien, parfois, de rire. Un concours de briques sans précédents en Playoffs (15/60 à 3-points) qui avait conduit, entre autres faits de jeu, les Knicks à l’emporter au TD Garden après prolongation. Menés 1-0 dans cette série les hommes de Joe Mazzulla devaient donc réagir pour éviter de se retrouver dans une situation compromise.

Vous ne devinerez jamais ce qu’il s’est passé cette nuit.

Un début de match lors duquel les Knicks ne trouvent pas la route du panier – premiers points au bout de… cinq minutes ! – et c’est donc par la défense que Boston montre les muscles. Bonne idée, car en attaque ça reste grippé, même si Derrick White trouve quelques brèches, même si Jaylen Brown prend la cape de leader laissée vacante par un Jayson Tatum toujours endormi.

Jalen Brunson et Mikal Bridges sont cata en attaque et côté Big Apple c’est Karl-Anthony Towns qui va réveiller tout le monde, en envoyant notamment Al Horford à la maison de retraite sur trois actions de suite. Ce qui permet non pas à New York de “recoller” mais – déjà – d’avoir le mérite d’exister dans ce match. Mais très vite dans ce match, on se dit que ce devrait être plus tranquille, moins tendu. A croire qu’on n’apprend rien de ses erreurs, même après douze ans dans le métier…

Avec 20 points d’avance dans le troisième quart-temps, les Celtics ont la main sur le match. New York va repartir de Boston avec l’avantage du terrain, les C’s se sont rassurés, votre rédacteur préféré n’aura pas besoin de prendre quatre douches dans la nuit, tout le monde est content.

Vous ne devinerez jamais ce qu’il s’est passé cette ensuite.

Un arrêt sur image des Celtics, littéralement, et les Knicks qui recollent, sagement, tranquillement, sérieusement. Jayson Tatum qui tricote des pulls, les grands qui ratent des choses faciles dessous, et en face Mikal Bridges qui score 14 points de suite alors qu’il était à 0/8 au tir quelques secondes auparavant. Mitchell Robinson envoie un air-ball de l’espace aux lancers mais le joueur le plus clutch de la saison rentre en scène, l’écart diminue puis fond totalement, we have a game, quelle série mes amis.

L’heure de sortir le play-by-play, pour se rendre compte que le dernier quart-temps est un supplice pour les locaux. Le 12-0 balancé par Brunson and co. parachève la remontada, et la fin de match de Boston se situe quelque part entre le cringe et de la… peine pour eux. Ankylosés comme des rookies devant le stress, pris dans la nasse de la défense des Knicks, les C’s ne mettent plus un pied devant l’autre tandis qu’en face le Docteur Brunson distribue les ordos. La dernière possession sera absolument parfaite pour décrire la sensation des trois dernières minutes et, clin d’oeil du destin dont on se souviendra longtemps, c’est DE NOUVEAU Mikal Bridges qui va intercepter le ballon du match dans les mains d’un Jayson Tatum qui courait déjà en direction des chiottes avec le ballon sous le bras.

Terrible pour Boston, terrible. Mérité pour les résilients Knicks, et une série qui a déjà livré une grande partie de ses secrets. A 2-0 Knicks et deux matchs à jouer au Madison Square Garden les Celtics sont de beaux draps, mais ils s’y sont mis tout seuls.

COMME IL Y A DEUX JOURS, LES CELTICS MENAIENT DE 20 POINTS DANS LE. TROISIÈME QUART-TEMPS.

COMME IL Y A DEUX JOURS, ILS ONT FAIT 12 DERNIÈRES MINUTES HORRIBLES.

COMME IL Y A DEUX JOURS, MIKAL BRIDGES INTERCEPTE LE BALLON DE LA GAGNE.

CHOKES LUNAIRES.

2-0 KNICKS 😱😱😱

