Si 101 minutes se sont déjà jouées entre les Knicks et les Celtics dans cette série, un homme se détache manifestement du lot, de par deux actions à la fois quasi identiques et… tellement importantes. Cet homme c’est Mikal Bridges, le voleur préféré de ton voleur préféré.

On peut encore changer le DPOY ou c’est too late ? On demande hein, car ce que vient de faire Mikal Bridges là, sur les deux premiers matchs de la série entre les Celtics et les Knicks, c’est all-time défensif. Ok ça parachève surtout un effort collectif et certains diront que Mikal n’a eu besoin que de se débarrasser de la fiente fraichement déposée par Boston, mais encore fallait-il être là et solide sur les appuis.

Chapitre 1, lundi soir, Game 1 : interception à la dernière seconde après une longue passe hasardeuse, dans les mains d’un Jaylen Brown en mode Papa-Noël. Merci, au revoir, à noter que Mikal Bridges avait déjà inscrit le dagger quelques secondes plus tôt.

Chapitre 2, cette nuit, Game 2 : interception à la dernière seconde, dans les mains d’un Jayson Tatum qui partait pour aller verser sa meilleure coulante. Merci, au revoir, 2-0, à noter que Mikal avait réveillé tout le monde avec 14 points de suite en deuxième mi-temps alors qu’il émargeait à 0/8 au tir avant cela.

Deux matchs, deux étincelles défensives, cela même alors qu’il avait 2 500 minutes dans les pattes, et donc deux victoires pour les Knicks. Peut-être bien que Boston s’en sortira dans cette série, mais d’ici-là il devra couler beaucoup d’eau sous les ponts. Sous les Bridges. Et attention, quand l’eau coule, Mikal l’intercepte et la boit.