Que vont faire les Sixers avec leur pick 3 ?

Parmi les gagnants de la NBA Lottery 2025, on trouve les Sixers, qui ont réussi à obtenir le 3ème choix de la cuvée à venir. Reste désormais à savoir ce que compte faire Daryl Morey avec cet asset : sélectionner un jeune talent ou utiliser son pick pour faire venir un joueur confirmé ?

À mesure que la Draft 2025 va se rapprocher, les rumeurs sur les picks de draft vont augmenter et c’est notamment le cas concernant celui des Sixers. Avec le 3ème choix de la Draft 2025, Philadelphie peut aller chercher un talent comme Ace Bailey ou VJ Edgecombe par exemple.

Mais Philly pourrait aussi décider d’échanger son pick pour viser un joueur prêt à jouer le titre rapidement, comme c’est censé être l’objectif des Sixers.

Invité du NBC Sports Philadelphia’s Take Off Podcast, Daryl Morey a expliqué qu’il se voyait garder le pick et sélectionner un jeune talent.

« Notre plan est de garder notre pick, oui. Je pense que le niveau des premiers, les trois premiers, les quatre premiers, peut-être les cinq premiers est élevé. Je veux dire qu’il y a de bons joueurs dans cette Draft.”

Le boss des Sixers explique être très hypé par le niveau de la cuvée actuelle mais cela reste un discours logique de la part d’un dirigeant. Il n’a aucun intérêt à expliquer qu’il veut échanger son pick, au risque de voir la valeur de celui-ci baisser. C’est un poker menteur que maitrisent les GM, faire genre qu’ils vont dans une direction et puis surprendre tout le monde (ou pas) en faisant différemment.

Avec Joel Embiid et Paul George qui sont déjà dans leur trentaine, les Sixers ont-ils vraiment intérêt à miser sur un jeune qui demandera peut-être du temps à vraiment se développer alors qu’ils veulent jouer le titre rapidement ?

Selon Sam Vecenie de The Athletic, les Sixers vont très certainement écouter les offres qui leur arriveront pour ce 3ème choix. Avec un marché qui risque d’être agité cet été et de nombreux All-Stars annoncés sur le départ (Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo notamment), Philadelphie aurait tort de ne pas garder toutes ses options ouvertes pour renforcer l’équipe.

Si un grand nom ne vient pas, il est aussi possible de descendre à la Draft pour ajouter un peu de jeunesse mais aussi un joueur plus expérimenté en complément. À Daryl Morey de trancher sur ce qui est le mieux pour les chances de son équipe à l’avenir.

Source texte : NBC Sports Philadelphie / The Athletic