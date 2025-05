Au sortir d’une saison cauchemardesque, les Sixers étaient à peu de choses près de recevoir en pleine tronche le poids de l’Américain moyen en merde, mais le tirage au sort permet à Philly de conserver son pick !

Effectivement, le choix des 76ers était protégé Top 6, ce qui signifie qu’après cette place… le pick serait revenu au Thunder, comme convenu dans le trade d’Al Horford en 2020. Mais heureusement pour Joel Embiid et ses amis, Philly va bien garder son pick (mais en contrepartie, lâcher son pick 2026, qu’ils espèreront beaucoup plus haut). Les dirigeants vont donc choisir en troisième position et pourront ajouter un talent à la fois à polir et capable de contribuer dès à présent dans une équipe qui se veut être un contender pour le titre, comme son bilan de cette saison à 24 victoires pour 58 défaites ne l’indique pas.

Grand bonheur également du côté des Sixers ! 🔥

Il fallait le top 6 minimum pour conserver le pick et ne pas l’envoyer au Thunder, ce qui aurait été la cerise sur le gâteau d’une saison juste cauchemar.

Résultat ? SUPERBE soirée, le 3E CHOIX DE LA DRAFT 2025 !

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2025

La catastrophe n’est pas passée loin mais cette journée prouve que l’on a encore droit au bonheur dans la ville de l’amour fraternel. Grâce à ce tanking qui s’est finalement avéré payant, les Sixers auront tout le loisir d’ajouter un type comme Ace Bailey ou VJ Edgecombe à cet effectif déjà composé de Joel Embiid, Paul George, Tyrese Maxey, mais aussi Jared McCain ou encore notre Guerschon Yabusele national, sous réserve que le Bear prolonge bien son aventure à Philly.

Trust the Process, again !