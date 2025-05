REACT : les Mavs ont le 1er choix de la Draft 2025 !!

Les Mavs ont le 1er choix de la Draft 2025, et on était en direct pour vivre ça avec vous. Parce que ce genre d’évènement, ça se vit en famille !

Incroyables montagnes russes pour les Mavs cette saison, entre le départ très controversé de Luka Doncic et donc la prochaine arrivée de, comme qui dirait, son possible successeur dans le cœur des courageux fans de la franchise de Dallas. On était en live pour vivre tout ça ensemble, en famille, alors envoyez le replay, à se foutre en intraveineuse pour les sympathisants texans, et un peu moins pour les fans des Wizards, des Hornets ou du Jazz qui, de toute manière, n’existent sans doute pas. Envoyez le replay !