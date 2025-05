Les trois pires équipes de la NBA n’ont pas été vernies par le tirage au sort de cette Draft 2025. En effet, le Jazz, les Wizards et les Hornets choisiront tous hors du Top 3…

Ils avaient tous les trois 14% de chances de repartir avec Cooper Flagg dans leur bagage en soute, malheureusement, les Dieux du basket ont été impitoyables avec les cancres de la ligue. Avertissement de travail et redoublement pour le Utah Jazz, les Washington Wizards et les Charlotte Hornets. Ces derniers sont ceux qui s’en sortent le “mieux” avec le 4è choix. Mais le Jazz et les Wizards ont vécu le pire scénario possible ce soir.

Alors que les trois franchises misaient probablement beaucoup sur cette combinaison de boules pour se refaire la cerise et sélectionner un gros talent, ils vont devoir se mordiller les roustons en voyant les plus grosses pépites partir à Dallas, San Antonio puis Philadelphie. Il leur faudra avoir le nez fin pour sélectionner le meilleur gars possible ou le meilleur fit pour l’équipe, mais en plus de Cooper Flagg, promis à Dallas, les joueurs comme Dylan Harper, Ace Bailey ou VJ Edgecombe auront probablement déjà trouvé preneur.

C’est là que les dirigeants vont devoir se montrer inventifs pour éviter de squatter une nouvelle fois les bas fonds de la NBA et enfin espérer décoller. Malheureusement, leur principal objectif pour la saison prochaine pourrait bien être encore une fois… la loterie, tout en espérant cette fois-ci ne pas se faire avoir par le tirage au sort, comme l’ont vécu les Pistons ces dernières années. Shit, here we go again.