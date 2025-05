Question : les fans des Mavericks de Dallas viennent-ils de vivre l’une des saisons les plus étranges de l’histoire ? Réponse : oui.

Quand en février dernier, une partie des fans historiques des Mavericks a claqué la porte de la MFFL, quelques uns de ces die hard fans ne se doutaient pas que, quelques mois plus tard, leur serait proposé un délicieux demi-tour…

Décidément, la NBA est un produit inégalable. Depuis trois mois, la simple évocation de ces deux mots utilisés conjointement, Dallas et Mavericks, suffisait à faire sourire ou pleurer, selon le côté du Texas duquel on se trouve. Le GM Nico Harrison et les propriétaires de la franchise Adelson & Dumont avaient tout fait pour se faire détester en transférant Luka Doncic sans vergogne et encore moins de cœur, l’équipe avait lutté tant bien que mal pour échouer à 48 minutes des Playoffs mais on sentait bien à Dallas que quelque chose s’était cassé.

Les rumeurs de sabordage volontaire remontaient à la surface ces derniers mois, mais cette nuit, la Lottery de la Draft a mélangé les boules et rebattu les cartes…

En effet, les Mavs sont sortis de nulle part lors du tirage au sort le plus attendu de l’année, et de leur 1,8% de chance d’obtenir le first pick est donc ressorti… le first pick, émoji mdr, surtout quand on se dit que Nico Harrison ne doit même pas savoir ce qu’est un first pick, et que quand Cooper Flagg va débarquer à Dallas il risque de le confondre avec Luka Doncic qui fait son comeback en soum-soum.

Plus sérieusement, les Mavs ont donc tiré le gros lot et vont pouvoir reconstruire un vrai projet plus tôt que prévu, avec un prospect potentiellement générationnel, entendez par là qu’on n’en voit pas des comme lui tous les ans.

De franchise honnie à franchise scrutée, de projet qui prend l’eau à projet excitant, d’un grand blanc bedonnant à un grand blanc bodybuildé, voici donc l’histoire de l’année 2025 des Dallas Mavericks.

Hâte de connaitre la suite, hâte de savoir ce qu’en pense ce bon vieux Nico Harrison, on n’est peut-être pas au bout de nos surprises.