La chance a encore souri aux Spurs lors de cette Lottery 2025. Les Eperons choisiront en 2è position de cette Draft, deux ans après avoir obtenu le 1st pick pour la cuvée de Wemby. Mais alors… qu’est-ce qu’on en fait de ce choix ?

Pour la deuxième fois en trois saisons, les Spurs ont grimpé à la loterie, et si cette Draft ne leur permettra probablement pas de sélectionner Cooper Flagg (et encore… ne sous-estimez pas Nico Harrison), l’équipe devrait quand même pouvoir mettre la main sur un talent 4 étoiles à ajouter aux forces en présence… qu’il soit utilisé ou non.

Et les Spurs, quelle énorme histoire aussi…

🔹1er choix en 2023 (Victor Wembanyama, ROY)

🔹4e choix en 2024 (Stephon Castle, ROY)

🔹2E CHOIX EN 2025 !

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2025

Depuis 2023, les Spurs ont récupéré Victor Wembanyama, qui a évidemment fini rookie de l’année, puis ont réalisé le back-to-back avec Stephon Castle, 4è choix de la Draft 2024. Peuvent-ils réitérer l’exploit avec leur future pépite, qui a de grandes chances de se nommer Dylan Harper ? C’est toute la question qui va se poser dans les bureaux à San Antonio. Possible que le front office recherche un nouveau jeune joueur capable de tout casser dans 2-3 ans, mais possible aussi qu’ils veuillent gagner au plus vite.

Car si ces deux dernières saisons, le projet des Spurs était plutôt de tanker tout en formant sa jeunesse, la donne semble avoir un peu changé à Fort Alamo. Wemby est devenu All-Star et confirme qu’il incarne bien le futur, et même le présent, de cette équipe, De’Aaron Fox est arrivé en cours de saison pour donner une toute autre allure à l’attaque de SAS, puis des gars comme Devin Vassell, Jeremy Sochan ou encore Stephon Castle continuent de progresser et de s’affirmer.

Avec des cadres d’expérience comme Keldon Johnson ou Harrison Barnes, l’effectif commence à sérieusement prendre forme, et les dirigeants pourraient être tentés de marchander ce 2è choix de Draft avec quelques autres joueurs pour tenter de récupérer un très gros joueur et former un big three avec l’Alien et le Renard.

Tiens, d’ailleurs, il se murmure dans le Wisconsin que Giannis pourrait être tenté de quitter Milwaukee…