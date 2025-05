Avec seulement 17 victoires pour 65 défaites, le Jazz abordait cette Lottery pour la Draft de façon sereine et espérait une belle récompense après tant de nullité. Malheureusement, il n’en fut rien.

C’était le principal et unique objectif du Jazz pour cette saison, malheureusement, les lois du tirage au sort ont été particulièrement impitoyables cette année puisque la franchise de Salt Lake City, bien qu’elle soit celle ayant remporté le moins de matchs cette saison en NBA, ne se retrouve qu’en cinquième position à la Draft, soit le pire scénario possible pour l’équipe. Cooper Flagg, Dylan Harper ou encore Ace Bailey ne rejoindront probablement pas l’Utah cet été.

Du côté des perdants…

Le Jazz peut tirer la tronche : une saison à 17 victoires pour le 5e choix.

La malédiction des pires bilans continue… comme quoi ça paye de perdre, mais pas trop quand même…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2025

Ce n’est donc pas cette année que le Jazz aura le premier 1st pick de son histoire, il faudra encore patienter, et il est probable que Utah soit encore candidat au précieux sésame pour l’été prochain. En attendant, les fans de l’équipe découvrent un peu ce que les supporters des Pistons ont vécu ces dernières années et on leur souhaite les mêmes progrès le plus rapidement possible.

Le Jazz est indéniablement le grand perdant de cette soirée de la Lottery, mais comment ne pas non plus penser aux Wizards, qui n’ont gagné qu’un match de plus que Utah, et qui sélectionneront pourtant en 6è position. Les Hornets, troisième équipe qui avait 14% de chances de remporter le gros lot, est la moins mal lotie et aura le 4è choix. Autrement dit, les trois plus mauvaises équipes n’ont pas été épargnées par ce tirage au sort.

Dans la même veine que le Jazz… les Wizards.

Saison passée à collectionner les défaites par brouettes, pour un 6e choix au final…

Grosse déception à Washington.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2025

Malheureusement pour les trois bonnets d’ânes sus-cités, ce sont les Mavs qui ont hérité de ce premier choix tant convoité . Nico Harrison se refait un peu la cerise et va pouvoir accueillir Cooper Flagg, à moins qu’il ne drafte VJ Edgecombe ou un pot de fleur à la place.