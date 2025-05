NBA Draft Lottery 2025 : le tableau complet

La Lottery de la Draft a rendu son verdict, et 2025 restera l’année des montagnes russes dans le Texas. Qui a passé une bonne soirée ? Qui va faire des cauchemars pendant encore un an ? Les boules ont parlé !

On avait avant cette soirée une petite idée de ce à quoi l’ordre de la Draft pouvait ressembler dans une quarantaine de jours.

Comme d’habitude le hasard en a décidé autrement et nous a offert un scénario…. original.

Les chances avant le tirage

Le tirage final

⭐️ L’ORDRE FINAL DE LA DRAFT LOTTERY 2025 ! pic.twitter.com/gcgoxVZK6l

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2025



On rigole dans le Texas, on sourit en Pennsylvanie, mais on fait la gueule à Washington, Charlotte ou Salt Lake City. On l’a vu avec les réactions en live, tout le monde n’a pas passé la même soirée en termes d’émotion, et à Dallas les trois derniers mois sont tout simplement all-time, à n’y rien comprendre, et c’est donc tout à fait probable que Nico Harrison – le GM tant inspiré des Mavericks – n’y comprenne rien lui non plus.

Alors, on en pense quoi de ce verdict… inégal ?