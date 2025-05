Giannis Antetokounmpo serait ouvert à un départ des Bucks !

Depuis la nouvelle élimination des Bucks au premier tour des Playoffs NBA, on s’interroge tous sur l’avenir de Giannis Antetokounmpo à Milwaukee. Et visiblement, le Greek Freak s’interroge aussi.

Alors que les Playoffs battent leur plein et que la Loterie NBA est prévue dans seulement quelques heures, l’insider Shams Charania a balancé une bombe ce lundi : véritable visage des Bucks depuis une décennie, Giannis envisagerait désormais de porter un autre maillot que celui de Milwaukee !

Bon. Donc entre les lignes, après avoir été plutôt ferme sur le fait de rester à Milwaukee dans l’adversité, pour la première fois de sa carrière Giannis regarde par la fenêtre et se demande à quoi ça ressemblerait ailleurs.

Rien d’étonnant, mais le changement est notable. https://t.co/uvt4JCkQXD

Au vu de la direction prise par les Bucks ces dernières saisons, et la nouvelle déception des derniers Playoffs, on ne va pas dire que cette information nous surprend. On a même écrit un article il y a deux semaines dans lequel on expliquait en long et en large pourquoi il était l’heure de tourner la page pour Giannis et les Bucks. Par contre, c’est la première fois qu’on entend une rumeur fondée – provenant de Shams himself – qui nous dit que le Freak semble prêt à véritablement explorer d’autres options cet été.

Toujours selon Shams Charania, plusieurs discussions devraient avoir lieu cette semaine au Draft Combine de Chicago, où se retrouvent de nombreux dirigeants NBA. Vous l’avez compris : nous sommes potentiellement dans les premières étapes d’un immense transfert, transfert qui pourrait changer le paysage de la NBA.

Si rester à Milwaukee reste un scénario possible pour Giannis (le camp du Freak doit discuter avec les Bucks cet été…), les rumeurs vont clairement s’intensifier lors des semaines à venir. On n’a sans doute jamais été aussi proches d’un départ de l’ancien MVP.

Accrochez vos ceintures, il risque d’y avoir de grosses turbulences en NBA cet été !

