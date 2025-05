Conserver Guerschon Yabusele, l’une des priorités des Sixers à l’intersaison

Alors que les Sixers espèrent conserver leur pick dans le Top 6 de la Draft ce soir (rendez-vous à 1h pour la Loterie NBA), il y a autre chose que la franchise de Philadelphie espère garder durant l’intersaison : les services de notre Guerschon Yabusele national.

Pour rappel, le Dancing Bear arrive à la fin de son contrat d’un an (pour 2 millions de dollars) avec les Sixers, et débarque ainsi sur le marché de la Free Agency après une très belle campagne pour son retour en NBA : 11 points, 5,6 rebonds, 2,1 passes à 50% au tir dont 38% à 3-points, voici les stats du Frenchie, qui a été l’une des très rares satisfactions dans la saison cata de Philly.

De quoi arriver à la table des négociations avec des arguments très solides, et négocier un nouveau deal beaucoup plus avantageux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

La question qui se pose, c’est de savoir si Yabusele va signer son nouveau contrat avec Philadelphie ou une autre équipe.

Selon les insiders Marc Stein et Jake Fischer, les Sixers sont confiants sur leur capacité de prolonger Guerschon cet été. Ils l’étaient déjà en février dernier, après l’échange entre Caleb Martin et Quentin Grimes qui a permis à Philadelphie de gagner en flexibilité financière pour prolonger Yabu. Depuis, l’explosion de Grimes – également agent libre (restrictif) cet été – a un peu changé l’équation, Philly voulant aussi conserver l’ancien joueur de Dallas. Mais le manager Daryl Morey pense qu’il peut trouver les ressources pour garder les deux.

Comme le précise Bobby Marks d’ESPN, les Sixers devraient se retrouver sous la luxury tax cet été, ce qui donne la possibilité à Philadelphie d’offrir une mid-level exception à Yabusele (jusqu’à 14 millions de dollars à l’année). C’est un montant qui devrait convaincre le Dancing Bear de rester à Philly, où il a véritablement lancé sa carrière après une première expérience ratée à Boston. Néanmoins, comme les Sixers veulent aussi garder Quentin Grimes, ils offriront sans doute moins à Guerschon pour éviter de se retrouver au premier apron, qui les empêcherait de prolonger Grimes.

Vous l’avez compris, les Sixers vont devoir sortir les calculettes et négocier serré pour garder leurs deux agents libres. Mais une chose est sûre : Guerschon Yabusele a fait forte impression cette année, et Philadelphie ne veut pas s’en séparer.

Sources texte : Marc Stein et Jake Fischer

The Philadelphia 76ers are confident that they will re-sign Quentin Grimes and Guerschon Yabusele, per @TheSteinLine.

“The Sixers, meanwhile, also continue to express confidence that they will be able to re-sign breakout shooting guard Quentin Grimes.

League sources say that… pic.twitter.com/3op74rniJ0

— APHoops (@APH00PS) May 11, 2025