C’est le genre d’évènement qu’on ne vit pas seul dans son coin, c’est donc un évènement que vous ne… vivrez pas seul dans votre coin. La NBA Draft Lottery sera commentée par TrashTalk, en direct à 1h du matin, pour vous servir !

La Lottery reste l’un des évènements les plus attendus par les puristes, chaque année. Mis à part quelques fans de Thierry Beccaro, absolument personne sur cette terre ne s’intéresse autant à des petites boules, et de ces boules sortiront ce soir des heureux et des déçus. Ces annonces nous les vivrons donc en direct et ensemble, pour réagir en équipe aux montages de Cooper Flagg avec un maillot du Jazz ou des Spurs, soyons fou.

🚨 LA NBA DRAFT LOTTERY : COMMENTÉE EN LIVE CE SOIR SUR TWITCH !! 🚨

Mais qui aura le 1er choix de la Draft 2025 ? 🤔

React tous ensemble en direct !

⏰ Début du live à 01H00

📺 https://t.co/agZWRvIjBb pic.twitter.com/WJ5JgknzH6

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2025



1h du matin sur le canapé, pour se taper des barres en imaginant les Pels en finale NBA dans trois ans, ou pour se faire des films en pensant à un one-two punch Flagg – Alex Sarr la saison prochaine. Un live qui s’annonce légendaire, un de plus dans le tiroir.

Vous connaissez l’adresse, alors venez comme vous êtes !