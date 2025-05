C’est donc ce soir, à 1h du matin, que l’on connaitra l’ordre de la prochaine Draft. Un tirage au sort, Mark Tatum qui annonce le nom des franchises une à une, et un suspense incomparable pour une soirée attendue chaque année par tous les puristes. L’une des questions que l’on se pose aujourd’hui ? Et si… les Spurs surgissaient de nulle part pour aller toper le first pick ?

Les Spurs de San Antonio ont décroché le first pick de Draft à trois reprises dans leur histoire. En 1987 avec David Robinson, en 1997 avec Tim Duncan, et en 2023 avec Victor Wembanyama. Deux arrivées qui ont changé le cours de l’histoire de la NBA, et une troisième qui pourrait être plus légendaire encore si la santé de Wemby ne lui joue pas trop de mauvais tours.

Un timing parfois réfléchi, parfois opportuniste (c’est une saison blanche de David Robinson qui avait participé à offrir aux Spurs l’arrivée de Duncan), et cette saison c’est cette fois-ci l’absence de Victor Wembanyama depuis le All-Star Weekend qui a changé un peu la face de la saison des Texans. Un peu, car les Spurs ne sont pas devenus nuls du jour au lendemain, mais pas mal quand même, car “grâce” à son absence voici aujourd’hui la franchise texane avec 6% de chances de décrocher le first pick, soit un pourcentage qui laisse beaucoup de place à la rêverie.

Et de quoi rêvent les Spurs ? Boarf, un peu comme une douzaine d’autres franchises, ils rêvent de… Cooper Flagg.

Cooper Flagg, plus que probable futur n°1 de Draft, est un talent générationnel. Ce genre de joueurs qu’on ne voit pas passer tous les ans, qui plus est à un poste de meneur de jeu qui requiert des compétences au-delà de la moyenne à tous les niveaux, dans les jambes, les poignets, les yeux, la tête, les mollets et les cannes. Ces compétences requises, l’ancien meneur de Duke semble les avoir. Ultra athlétique et surdimensionné avec les gamins de sa cour, il ira donc se tester dès la saison prochaine chez les grands et il lui faudra sans doute beaucoup moins de temps que Scoot Henderson pour se mêler au troupeau.

L’association dont on parle dans ces lignes ? Cooper Flagg x San Antonio Spurs. Les Texans ont donc 6% de chances de récupérer le first pick, c’est assez conséquent, et en cas de dinguerie ce soir ce serait un petit tremblement de terre en NBA. De’Aaron Fox et Cooper Flagg sur le backcourt, Victor Wembanyama dans la raquette et aux alentours, Devin Vassell, Keldon Johnson et Jeremy Sochan qui gravitent, Chris Paul et Harrison Barnes qui chapeautent. Un ensemble délicieux sur le papier, pas la garantie d’avoir la meilleure défense de l’histoire mais, par contre, un potentiel offensif illimité, d’extraterrestre.

La cerise sur le chapeau de cow-boy ? La récente élimination sans gloire des Bucks a eu don de relancer les rumeurs de départ de Giannis Antetokounmpo, et l’une des franchises qui revient le plus dans le dossier n’est autre que… les Spurs. Là où les fans de San Antonio se mettent à rêver d’un improbable été, qui ferait passer leur équipe d’un membre du ventre mou à un candidat (voire un favori !) pour le titre dès la saison prochaine. D’ici-là de l’eau aura coulé sur les ponts et des boules auront livré leur verdict alors rendez-vous ce soir, ensemble et en live, pour savoir si les Spurs réaliseront l’un des braquages du siècle !

