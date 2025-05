Cette nuit à 1h, juste avant le Game 4 entre Knicks et Celtics, la planète basket n’aura d’yeux que pour la fameuse Loterie NBA (commentée en live par vos humbles serviteurs). Pas de frères Lebrun pour taper dans les balles de ping-pong, non, ce soir ce sont elles qui ont le pouvoir et elles vont décider de qui décrochera le first pick qui draftera Copper Flagg avec le premier choix. L’occasion de faire le point sur les chances de chacune des équipes non-qualifiées pour les Playoffs.

Les chances du Jazz à la Loterie NBA :

14,0 % de chances de remporter le premier choix

% de chances de remporter le premier choix 13,4 % de chances de recevoir le deuxième choix

12,7 % de chances d’obtenir le troisième choix

12,0 % de chances d’obtenir le quatrième choix

47,9 % de chances d’obtenir le cinquième choix

Le Jazz ne peut pas tomber en dessous du cinquième choix.

Les chances des Wizards à la Loterie NBA :

14,0 % de chances de remporter le premier choix

% de chances de remporter le premier choix 13,4 % de chances de recevoir le deuxième choix

12,7 % de chances d’obtenir le troisième choix

12,0 % de chances d’obtenir le quatrième choix

27,8 % de chances d’obtenir le cinquième choix

% de chances d’obtenir le cinquième choix 20,0 % de chances de recevoir le sixième choix

Les Wizards ne peuvent pas tomber en dessous du sixième choix.

Les chances des Hornets à la Loterie NBA :

14 % de chances de remporter le premier choix

% de chances de remporter le premier choix 13,4 % de chances de recevoir le deuxième choix

12,7 % de chances d’obtenir le troisième choix

12 % de chances d’obtenir le quatrième choix

14,8 % de chances d’obtenir le cinquième choix

26 % de chances de recevoir le sixième choix

% de chances de recevoir le sixième choix 7 % de chances de recevoir le septième choix

Les Hornets ne peuvent pas tomber en dessous du septième choix.

Les chances des Pelicans à la Loterie NBA :

12,5 % de chances de remporter le premier choix

% de chances de remporter le premier choix 12,2 % de chances de recevoir le deuxième choix

11,9 % de chances d’obtenir le troisième choix

11,5 % de chances d’obtenir le quatrième choix

7,2 % de chances d’obtenir le cinquième choix

25,7 % de chances de recevoir le sixième choix

% de chances de recevoir le sixième choix 16,8 % de chances de recevoir le septième choix

2,2 % de chances de recevoir le huitième choix

Les Pelicans ne peuvent pas tomber en dessous du huitième choix.

Les chances des Sixers à la Loterie NBA :

10,5 % de chances de remporter le premier choix

% de chances de remporter le premier choix 10,5 % de chances de recevoir le deuxième choix

10,6 % de chances d’obtenir le troisième choix

10,5 % de chances d’obtenir le quatrième choix

2,2 % de chances d’obtenir le cinquième choix

19,6 % de chances de recevoir le sixième choix

26,7 % de chances de recevoir le septième choix (ira au Thunder)

% de chances de recevoir le septième choix (ira au Thunder) 8,7 % de chances de recevoir le huitième choix (ira au Thunder)

0,6 % de chances de recevoir le neuvième choix (ira au Thunder)

Les Sixers ne peuvent pas tomber en dessous du neuvième choix.

Les chances des Nets à la Loterie NBA :

9,0 % de chances de remporter le premier choix

% de chances de remporter le premier choix 9,2 % de chances de recevoir le deuxième choix

9,4 % de chances d’obtenir le troisième choix

9,6 % de chances d’obtenir le quatrième choix

0 % de chances d’obtenir le cinquième choix

8,6 % de chances de recevoir le sixième choix

29,7 % de chances de recevoir le septième choix

% de chances de recevoir le septième choix 20,6 % de chances de recevoir le huitième choix

3,7 % de chances de recevoir le neuvième choix

0,2 % de chances de recevoir le dixième choix

Les Nets ne peuvent pas tomber en dessous du dixième choix.

Les chances des Raptors à la Loterie NBA :

7,5 % de chances de remporter le premier choix

% de chances de remporter le premier choix 7,8 % de chances de recevoir le deuxième choix

8,1 % de chances d’obtenir le troisième choix

8,5 % de chances d’obtenir le quatrième choix

0 % de chances d’obtenir le cinquième choix

0 % de chances de recevoir le sixième choix

19,7 % de chances de recevoir le septième choix

34,1 % de chances de recevoir le huitième choix

% de chances de recevoir le huitième choix 12,9 % de chances de recevoir le neuvième choix

1,3 % de chances de recevoir le dixième choix

>0,0 % de chances de recevoir le onzième choix

Les Raptors ne peuvent pas tomber en dessous du onzième choix.

Les chances des Spurs à la Loterie NBA :

6,0 % de chances de remporter le premier choix

% de chances de remporter le premier choix 6,3 % de chances de recevoir le deuxième choix

6,7 % de chances d’obtenir le troisième choix

7,2 % de chances d’obtenir le quatrième choix

0 % de chances d’obtenir le cinquième choix

0 % de chances de recevoir le sixième choix

0 % de chances de recevoir le septième choix

34,5 % de chances de recevoir le huitième choix

% de chances de recevoir le huitième choix 32 % de chances de recevoir le neuvième choix

6,8 % de chances de recevoir le dixième choix

0,4 % de chances de recevoir le onzième choix

>0,0 % de chances de recevoir le douzième choix

Les Spurs ne peuvent pas tomber en dessous du douzième choix.

Les chances des Suns (Rockets) à la Loterie NBA :

3,8 % de chances de remporter le premier choix

% de chances de remporter le premier choix 4,1 % de chances de recevoir le deuxième choix

4,5 % de chances d’obtenir le troisième choix

4,9 % de chances d’obtenir le quatrième choix

0 % de chances d’obtenir le cinquième choix

0 % de chances de recevoir le sixième choix

0 % de chances de recevoir le septième choix

0 % de chances de recevoir le huitième choix

50,7 % de chances de recevoir le neuvième choix

% de chances de recevoir le neuvième choix 28,3 % de chances de recevoir le dixième choix

3,5 % de chances de recevoir le onzième choix

0,1 % de chances de recevoir le douzième choix

>0,0 % de chances de recevoir le treizième choix

Les Suns ne peuvent pas tomber en dessous du treizième choix.

Peu importe ce que décideront les balles de ping pong, le choix des Suns ira aux Rockets.

Les chances des Blazers à la Loterie NBA :

3,7 % de chances de remporter le premier choix

% de chances de remporter le premier choix 4 % de chances de recevoir le deuxième choix

4,4 % de chances d’obtenir le troisième choix

4,8 % de chances d’obtenir le quatrième choix

0 % de chances d’obtenir le cinquième choix

0 % de chances de recevoir le sixième choix

0 % de chances de recevoir le septième choix

0 % de chances de recevoir le huitième choix

0 % de chances de recevoir le neuvième choix

63,4 % de chances de recevoir le dixième choix

% de chances de recevoir le dixième choix 18,5 % de chances de recevoir le onzième choix

1,2 % de chances de recevoir le douzième choix

>0,0 % de chances de recevoir le treizième choix

>0,0 % de chances de recevoir le quatorzième choix

Les chances des Mavericks à la Loterie NBA :

1,8 % de chances de remporter le premier choix

% de chances de remporter le premier choix 2 % de chances de recevoir le deuxième choix

2,2 % de chances d’obtenir le troisième choix

2,5 % de chances d’obtenir le quatrième choix

0 % de chances d’obtenir le cinquième choix

0 % de chances de recevoir le sixième choix

0 % de chances de recevoir le septième choix

0 % de chances de recevoir le huitième choix

0 % de chances de recevoir le neuvième choix

0 % de chances de recevoir le dixième choix

77,6 % de chances de recevoir le onzième choix

% de chances de recevoir le onzième choix 13,5 % de chances de recevoir le douzième choix

0,5 % de chances de recevoir le treizième choix

>0,0 % de chances de recevoir le quatorzième choix

Les chances des Bulls à la Loterie NBA :

1,7 % de chances de remporter le premier choix

% de chances de remporter le premier choix 1,9 % de chances de recevoir le deuxième choix

2,1 % de chances d’obtenir le troisième choix

2,4 % de chances d’obtenir le quatrième choix

0 % de chances d’obtenir le cinquième choix

0 % de chances de recevoir le sixième choix

0 % de chances de recevoir le septième choix

0 % de chances de recevoir le huitième choix

0 % de chances de recevoir le neuvième choix

0 % de chances de recevoir le dixième choix

0 % de chances de recevoir le onzième choix

85,2 % de chances de recevoir le douzième choix

% de chances de recevoir le douzième choix 6,6 % de chances de recevoir le treizième choix

0,1 % de chances de recevoir le quatorzième choix

Les chances des Kings à la Loterie NBA :

0,8 % de chances de remporter le premier choix

% de chances de remporter le premier choix 0,9 % de chances de recevoir le deuxième choix

1,0 % de chances d’obtenir le troisième choix

1,1 % de chances d’obtenir le quatrième choix

0 % de chances d’obtenir le cinquième choix

0 % de chances de recevoir le sixième choix

0 % de chances de recevoir le septième choix

0 % de chances de recevoir le huitième choix

0 % de chances de recevoir le neuvième choix

0 % de chances de recevoir le dixième choix

0 % de chances de recevoir le onzième choix

0 % de chances de recevoir le douzième choix

92,9 % de chances de recevoir le treizième choix (ira aux Hawks)

% de chances de recevoir le treizième choix (ira aux Hawks) 3,3 % de chances de recevoir le quatorzième choix (ira aux Hawks)

Les chances des Hawks (Spurs) à la Loterie NBA :

0,7 % de chances de remporter le premier choix

% de chances de remporter le premier choix 0,8 % de chances de recevoir le deuxième choix

0,9 % de chances d’obtenir le troisième choix

1,0 % de chances d’obtenir le quatrième choix

0 % de chances d’obtenir le cinquième choix

0 % de chances de recevoir le sixième choix

0 % de chances de recevoir le septième choix

0 % de chances de recevoir le huitième choix

0 % de chances de recevoir le neuvième choix

0 % de chances de recevoir le dixième choix

0 % de chances de recevoir le onzième choix

0 % de chances de recevoir le douzième choix

0 % de chances de recevoir le treizième choix

96,6 % de chances de recevoir le quatorzième choix

Peu importe ce que décideront les balles de ping pong, le choix des Hawks ira aux Spurs.

Source texte : Tankathon