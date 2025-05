NBA Draft Lottery : tout ce qu’il faut savoir sur l’événement de ce soir !

Cette nuit, à partir de 1h du matin, aura lieu la NBA Draft Lottery 2025. Qui aura le first pick ? Aura-t-on une surprise au tirage ? Qui va tirer la gueule ou exulter de joie au matin ? On vous file toutes les infos essentielles à retenir !

La NBA Draft Lottery, c’est quoi ?

Si les Playoffs NBA battent leur plein, les équipes déjà en vacances ont, elles, un rendez-vous très important la nuit prochaine, la NBA Draft Lottery ! Mais au fait, c’est quoi la NBA Draft Lottery ? En clair, c’est un tirage au sort avec des petites boules (comme dans Motus), qui permet d’établir l’ordre exact de sélection à la prochaine Draft NBA, pour les picks 1 à 14. L’objectif prioritaire est évidemment d’aller chercher le premier choix mais toutes les équipes n’ont pas les mêmes chances d’y arriver. Plus le bilan de la saison a été mauvais pour une franchise, plus elle a de chances d’avoir un choix élevé à la Draft suivante, mais le numéro du choix n’est connu qu’au moment de la Lottery, c’est donc ce soir que les cancres sauront si leur année pourrie en valait la peine.

Les % de chances de chaque franchise d’obtenir un choix élevé selon leur classement

Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessus, et comme expliqué plus haut, le tirage au sort de la NBA Draft Lottery n’est pas égal. Les trois équipes avec le pire bilan sur la saison 2024-25 ont ainsi 14% de chance d’obtenir le premier choix. (première colonne) Ce pourcentage diminue ensuite progressivement, jusqu’à l’équipe la moins mauvaise des 14 (ici Atlanta), qui n’a que 0,7% de chance de tirer en premier. Attention cependant car l’histoire a prouvé que même avec un chiffre très bas, certaines équipes ont pu obtenir un très fort joueur. L’an passé, les Hawks ont ainsi obtenu le premier choix de Draft alors qu’ils n’avaient que 3% de chance de l’obtenir !

Autre élément important, si les 14 équipes concernées peuvent obtenir un choix dans le Top 4 avec plus ou moins de chance, il y a quand même des limites. Utah, qui a fini avec le pire bilan de la NBA cette saison, ne peut pas descendre en-dessous du 5ème pick par exemple. À l’inverse, Atlanta, qui a le meilleur bilan du lot, peut soit piocher dans le Top 4 soit très vraisemblablement obtenir le 14e pick (96,6% de chance).

Les transferts qui vont (ou peuvent) impacter la Lottery 2025

Le tableau qu’on voit ci-dessus rassemble les 14 pires bilans de l’année en NBA. En principe, les 14 franchises concernées devraient donc chacune obtenir un pick dans le Top 14 à la Draft en juin. Erreur ! C’est oublier que certaines ont fait des transferts ces derniers mois voire dernières années. Les Suns par exemple, ont 3,8% de chance d’obtenir le premier choix. Mais si la chance venait à sourire à Phoenix, c’est Houston qui ferait la fête ! Pourquoi ? Car un échange passé a offert aux Rockets la possibilité d’échanger leur tour de Draft 2025 avec celui des Suns. Houston, qui ne piochera qu’en fin de premier tour cette année, devrait donc se faire une joie d’inverser son pick avec celui de Phoenix.

Les Sixers vont aussi serrer les fesses ce soir. Si leur pick sort du Top 6, c’est le Thunder qui l’obtiendra. Philly a 64% de chance de piocher dans le Top 6 cette nuit, autant dire que Sam Presti (OKC) regardera sûrement ça de près. En fin de tableau, les Kings ont plus de 96% de chance de perdre leur pick, en faveur des Hawks. Il faudrait un miracle (tomber dans le Top 4) pour que Sacramento s’en sorte. Atlanta ne dira sans doute pas non à un choix en fin de Lottery car son propre pick (ligne 14 ci-dessus) est lui déjà propriété de San Antonio, suite au transfert de Dejounte Murray en 2022. Il y a donc un monde où les Spurs récupèrent deux choix dans le Top 4, mais il faudrait vraiment un alignement des planètes incroyable.

Horaires et lieu de la NBA Draft Lottery 2025

À suivre à partir de 1h du matin, à Chicago

Où suivre la NBA Draft Lottery ?

Comme chaque année, le NBA League Pass diffusera en direct le tirage. TrashTalk commentera cette année encore le tirage en direct sur Twitch, à partir de 1h.

