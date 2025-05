Cooper Flagg, le gros lot dont rêvent 13 franchises NBA

Alors que les Playoffs NBA battent leur plein, ce lundi 12 mai représente un grand jour pour les… cancres de la Grande Ligue. C’est en effet aujourd’hui que se déroule la Loterie, qui offrira le premier choix de la Draft 2025 à l’une des 13 franchises en course. 13 franchises qui rêvent du phénomène Cooper Flagg.

La Loterie NBA est un événement très attendu chaque année, car elle détermine l’ordre de la Draft à venir et offre l’opportunité à une franchise de sélectionner un jeune joueur pouvant changer la trajectoire de l’équipe. Mais cette fameuse Loterie, elle est tout particulièrement attendue lors des années où on sait qu’il y a un prospect générationnel au bout.

C’est le cas pour l’édition 2025.

Comme en 2019 avec Zion Williamson, ou en 2023 avec Victor Wembanyama (pour prendre des exemples récents), on sait déjà qui va être sélectionné avec le premier choix en juin prochain. Prénom : Cooper. Nom : Flagg.

Promis au first pick avant même de s’engager avec la célèbre université de Duke l’an passé, Cooper Flagg a confirmé toutes les attentes placées en lui lors de sa première et unique saison NCAA.

Les chiffres parlent pour lui : 19,2 points de moyenne, avec 7,5 rebonds, 4,2 passes, 1,4 contre et 1,4 interception, à 48,1% au tir dont 38,5% à 3-points et 84% aux lancers-francs. À seulement 18 ans, Flagg a dominé le monde du basket universitaire, raflant d’innombrables récompenses au passage dont celle de Meilleur Joueur NCAA.

Une campagne exceptionnelle à tous points de vue donc, malgré la déception collective de Duke en March Madness.

There might not be a day that shapes the future of the NBA for the rest of 2025 more than May 12, when the lottery gods smile upon one team that can select Cooper Flagg.

And in @Sam_Vecenie‘s latest mock, that team is Washington.https://t.co/YW328cGAt3 pic.twitter.com/agnuwQYEt7

— The Athletic (@TheAthletic) May 1, 2025

L’équipe qui remportera la Loterie NBA la nuit prochaine va obtenir une pierre angulaire sur laquelle construire son projet. Cela vaut tout particulièrement pour les franchises qui sont au début de leur reconstruction et qui ont tanké comme des porcs au cours de la campagne 2024-25 : Utah évidemment, mais aussi Washington et Charlotte. Ces trois équipes ont le plus de chances de récupérer le premier choix (14% chacune).

Au total, 13 franchises ont théoriquement une chance de gagner le gros lot et obtenir Cooper Flagg. De Philadelphie à Brooklyn en passant par Toronto et même San Antonio, on rêve aussi de “Capture the Flagg”. Leurs probabilités de gagner sont assez faibles mais réelles. L’an dernier, Atlanta a obtenu le premier choix malgré seulement 3% de chances. En 2019, les Pelicans ont récupéré Zion Williamson malgré seulement 6% de chances.

Tout ça pour dire qu’à la Loterie NBA, rien n’est promis mais rien n’est impossible. Surtout depuis qu’Adam Silver (commissionnaire) a modifié le système de la Loterie en 2019 pour la rendre un peu plus imprévisible et ainsi lutter contre le tanking extrême (avec des résultats mitigés, comme on peut le voir cette année). Difficile donc de pronostiquer quoi que ce soit en vue de ce soir.

Ten days away from the 2025 NBA Draft Lottery, here are the odds to potentially land Cooper Flagg:

Jazz: 14%

Hornets: 14%

Wizards: 14%

Pelicans: 12.5%

Sixers: 10.5%

Nets: 9%

Raptors: 7.5%

Spurs: 6.7%

Rockets (via Suns): 3.8%

Blazers: 3.7%

Mavericks: 1.8%

Bulls: 1.7%

Kings: 0.8% pic.twitter.com/N7rQmon7Ax

— Evan Sidery (@esidery) May 2, 2025

Au milieu de cette incertitude, une chose semble certaine : Cooper Flagg a le potentiel pour changer le destin d’une franchise NBA.

Son potentiel de two-way player est effrayant, lui qui a confirmé à Duke ses grosses qualités physiques et défensives tout en développant très bien son jeu offensif, encore plus rapidement que prévu. Cerise sur le gâteau : Flagg a la tête bien faite. C’est un énorme talent individuel qui pense avant tout au collectif, un gros bosseur, et un winner dans l’âme. Typiquement le genre de prospect qui peut redéfinir la culture d’une franchise.

Alors, qui va remporter le gros lot ce soir ? Réponse à partir d’1h du matin.

