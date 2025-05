Playoffs 2025 : on revient sur les 2 matchs de dimanche soir ! Apéro TrashTalk

Deux matchs ont eu lieu ce dimanche soir, dans deux registres totalement différents ! D’abord, retour sur le Thunder qui a finit le travail à Denver dans une purge au shoot, les potes d’Alex Caruso égalisant dans la série à 2-2 ! Puis direction Indiana pour la démolition des Cavs, avec une première mi-temps record et un pied mis en finale de conférence par les Pacers. Comment vont se finir ces deux séries ? Et qui va se montrer clutch pour terminer le job ? C’est l’heure de l’Apéro TrashTalk !

Deux salles et deux ambiances ce dimanche soir en Playoffs. On a commencé avec une énorme purge qui a permis au Thunder de recoller à 2-2 dans sa série face aux Nuggets. Pas un beau match mais du suspense et OKC a su cette fois faire la différence pour remettre les compteurs à zéro dans la série. Les Cavs auraient eux bien aimé en faire de même mais Cleveland est tombé de haut à Indiana, avec une raclée énorme mais aussi la blessure de Donovan Mitchell. Voilà les hommes de Kenny Atkinson menés 3-1 et ça sent pas bon pour la franchise de l’Ohio. Peuvent-ils encore s’en sortir ?