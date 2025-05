Les Cavaliers ont passé une bien mauvaise nuit. Outre une raclée monumentale lors du Game 4, la franchise de l’Ohio a aussi perdu Donovan Mitchell sur blessure…

Cleveland n’est décidément pas gâté avec les bobos sur ces Playoffs 2025. Darius Garland, Evan Mobley, De’Andre Hunter et maintenant Donovan Mitchell.. Les cadres des Cavs sont diminués physiquement et les Pacers en ont bien profité pour mettre la main sur la série, avec désormais trois balles de match pour filer en Finale de Conférence. (3-1)

Concernant Mitchell, il s’est blessé à la cheville lors du Game 4 et n’a pas repris après le break. Vu l’écart au score, il valait mieux le préserver quoiqu’il arrive mais la question désormais est de savoir s’il pourra jouer le Game 5. Après la rencontre, Kenny Atkinson a déclaré qu’il n’avait “aucune idée” de la disponibilité de Spida pour le prochain match. Le joueur devrait passer une IRM ce lundi pour en savoir plus sur l’état de sa blessure.

Arf… https://t.co/8ph0vNtit2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2025

Du côté de Donovan Mitchell, on semble néanmoins confiant à l’idée de jouer le Game 5. L’arrière All-Star a déclaré à Chris Fedor de Cleveland.com qu’il serait en tenue ce mardi face aux Pacers. Reste à espérer pour les Cavs que les examens se montreront rassurants car sans son joueur vedette, on ne donne pas cher de Cleveland sur cette fin de série.

What is #Cavs Donovan Mitchell’s status for Game 5? He briefly spoke with @clevelanddotcom and one other outlet in the hallway before leaving the arena tonight. https://t.co/Yxegi33jgb

— Chris Fedor (@ChrisFedor) May 12, 2025