Pacers – Cavaliers (129-109)) : Indiana corrige sévèrement Cleveland, ça fait 3-1 !

Au terme de 48 minutes d’un basket à sens unique, durant lesquelles les Cavaliers ont perdu Donovan Mitchell sur blessure à la mi-temps, les Pacers se sont imposés et disposent désormais d’une balle de match dans la série face à la tête de série de l’Est. La violence de ce match, on s’en souviendra.

Les Cavaliers avaient l’opportunité de revenir à 2-2 dans une série où ils n’ont pas affiché la maîtrise qui incombe à leur statut de numéro 1 de l’Est en régulière. Dès l’entame de la partie, les hommes de Kenny Atkinson sont pris à la gorge par des Pacers qui ont le regard froid, celui de la bête qui a faim et qui doit absolument manger pour survivre. C’est peut-être ainsi qu’il faut voir les intentions d’Indy dans cette partie : presque guidées par des instincts bestiaux.

Défense impeccable, Cleveland forcé a déjouer en envoyant ses joueurs les uns après les autres jouer les héros d’un peuple. Dommage, c’est un raté total, et à la mi-temps, on retient bien plus la belle première partie de match de Pascal Siakam, jusqu’ici en difficulté dans la série. On retient aussi la belle danse d’Obi Toppin avec la planche, sur un lay up invraisemblable.

REPLAY : please regardez-moi cette dernière minute des Pacers c’est N’IMPORTE QUOI 😭🔥 pic.twitter.com/KKhyop9R2X

Des Cavaliers, on retient surtout que l’équipe rejoint l’histoire avec une mi-temps désastreuse qui les laisse à 41 points d’Indy (!). Et bien sûr, la blessure de Donovan Mitchell à la mi-temps, qui l’a laissé au vestiaire devant une deuxième mi-temps quoi qu’il arrive jouée à perte, en raison d’un écart bien trop conséquent.

Donovan Mitchell doesn’t look good. Just left the court to head back to the locker room #YesCers #letemknow pic.twitter.com/EtRbtfsLLx

Cleveland est désormais dos au mur. Le match qui se profile, à la maison ce mercredi très tôt dans la nuit (chez nous), sera le plus important pour la saison de l’équipe, peut-être pour la suite du projet dans sa globalité. Il faudra évidemment être là, à 1h du matin.