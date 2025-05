Les Pacers flanquent une raclée historique aux Cavaliers : +41… à la mi-temps !

Quelle conséquence quand une équipe joue à l’inverse de ses principes, en Playoffs NBA ? Une question répondue avec une fermeté et une froideur implacable par les Pacers, qui ont infligé aux Cavaliers le plus gros écart all-time à la mi-temps, en Playoffs. Sérieux, motivation psychologique au sommet. Les ingrédients pour mettre un adversaire au tapis.

Et il faut se dire qu’à l’heure où ces lignes sont écrites, Donovan Mitchell n’est pas revenu en jeu à cause de douleurs ressenties pendant la mi-temps. Pause forcément souhaitée par les Cavaliers, qui ont vu déferler sur eux une équipe d’Indiana complètement hors de portée dans le basket, dans l’esprit.

Donovan Mitchell doesn’t look good. Just left the court to head back to the locker room #YesCers #letemknow pic.twitter.com/EtRbtfsLLx

— Lord Mayor of Indianapolis (@Two_ahhh) May 12, 2025

Après avoir perdu le Game 3 à la maison sous les coups d’un Mitchell énorme, les Pacers ont dit stop. Stop aux écarts individuels qui mettent le groupe en péril (notamment Pascal Siakam, auteur d’une excellente première mi-temps). Face à une furia collective qui laisse derrière elle des highlights fantastiques, les Cavaliers pris de panique répondent par l’héroïsme désespéré.

Quel layup d’Obi Toppin…! 😍

Merci Darius Garland 🙏 pic.twitter.com/vSJYcdLTu2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2025

Des actions sans queue ni tête, qui reposent sur la volonté individuelle de remettre l’équipe à flot. Le rêve pour toute défense, finalement. Se concentrer sur un seul joueur à la fois, c’est à dire permettre à la moitié des gars de se reposer toutes les 24 secondes. C’est ainsi qu’au bout de 24 minutes de jeu, les Cavaliers sont rentrés malgré eux dans l’histoire. Du mauvais côté.

🚨 Nouveau record all time égalisé.

Indiana mène de 41 points à la mi-temps, ce n’est arrivé qu’une seule autre fois dans l’histoire des Playoffs.

Les Cavs… à Boston en 2017.

Et dire que Cleveland menait de 39 points à la pause il y a deux semaines contre Miami…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2025