On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas des noteurs qui notent. Cette année encore, la Team Notes de la rédac de TrashTalk tente de vous partager ses bulletins le plus souvent possible. Aujourd’hui, le Thunder arrivait à la Ball Arena dans l’optique de choquer les Nuggets et revenir à 2-2. Mission accomplie.

# Denver Nuggets

Nikola Jokic (5.5) : le pivot serbe est en galère sur ce match et depuis le début des séries. On attend toujours le statement game de sa part… Sinon les courses de chevaux vont reprendre bien plus vite que prévu.

Aaron Gordon (6.5) : à l’époque d’Orlando, Frank Vogel voulait en faire un Paul George, alors qu’il s’agit de Prime Kobe Bryant. A été échangé contre Gary Harris et RJ Hampton pour rappel.

Michael Porter Jr. (3.5) : on aurait bien dit qu’il n’a marqué que 3 points à 1/7 au tir dont 0/5 de loin, mais afficher ses stats alors que d’autres joueurs seraient restés à l’infirmerie, bof bof…

Christian Braun (6.5) : l’un des meilleurs côté Nuggets ce soir, il n’a pas réussi à raser de près ses adversaires, mais il a tout fait pour. La tondeuse la plus performante du marché.

Jamal Murray (5) : on pensait que les Playoffs allaient une nouvelle fois lui redonner le niveau de Michael Jordan mais non. Jamal Murray est redevenu Djamel Bourré sur certaines actions.

Russell Westbrook (3,5) : sa défense sur SGA est tout à son honneur, mais de l’autre côté du terrain, ça a pas mal pêché. Ses tirs n’ont pas trouvé la mire et ça a mis Denver dans la mouise. Des tirs amis.

Peyton Watson (4,5) : aurait joué aux dernières nouvelles, mais on ne l’a pas vu. Quelqu’un lui a jeté un sort, Emma Watson.

Julian Strawther (4,5) : a joué à l’aide de ses connaissances.

# Oklahoma City Thunder

Isaiah Hartenstein (5,5) : rigueur et combativité, tels sont les maîtres-mots du match d’I-Hart ce soir, comme tous les autres d’ailleurs. Deütsche Qualität.

Chet Holmgren (5) : la licorne a plutôt des airs de girafe paraplégique sur certaines actions. Une campagne où la grande tige est toujours plus attendue à l’accueil malgré quelques flashs intéressants.

Jalen Williams (5) : il n’a pas tremblé aux lancers mais ça ne doit pas faire oublier qu’il était en galère une grande partie du match. C’est une bonne poire, Williams.

Luguentz Dort (3,5) : a cassé le panneau à plusieurs reprises et a même été benché en fin de match. Heureusement que son équipe a gagné, sinon il serait sorti du vestiaire avec un œil au beurre noir.

Shai Gilgeous-Alexander (7) : le Canadien a fait le taf ce soir histoire de faire passer un message : le MVP il veut, le MVP il aura probablement. Le titre NBA il veut, le titre NBA il va devoir se décarcasser pour avoir. Sur la ligne des lancers, sa deuxième maison.

Alex Caruso (6,5) : son passage sur le parquet a changé pas mal de choses pour OKC. Le divin chauve a encore frappé, et de la meilleure des manières, ne manquait plus que le bisou de Laurent Blanc sur son crâne.

Aaron Wiggins (6,5) : le meilleur A.Wiggins de ces Playoffs.

Cason Wallace (6,5) : un vrai bon match de la part de l’arrière du Thunder. En mode Wallace et Gromit.

Jaylin Williams (5) : OKC a commandé Jalen Williams sur Temu, ils ont reçu Jaylin Williams.

Isaiah Joe (4,5) : 4 tirs, tous ratés, Joe Dalton.