En position pour prendre un avantage de 3-1 dans leur série contre le Thunder, les Nuggets ont été trahis par leur attaque dans les moments importants : seulement 8 points marqués dans le premier quart, 18 à peine dans le dernier, et une défaite 92-87 au final. Si la fatigue a clairement été un facteur dimanche soir, Denver ne veut pas utiliser cet argument comme excuse.

Après un énorme Game 3 qui s’est terminé en prolongation vendredi, les Nuggets et le Thunder étaient déjà en piste ce dimanche en début d’après-midi (13h30 heure locale). 36 heures seulement entre les deux matchs, forcément y’a de quoi tirer la langue. Surtout quand vous sortez d’une série en sept matchs au premier tour des Playoffs comme Denver, et que vous avez une rotation limitée par rapport à votre adversaire.

Tout cela, ça s’est beaucoup ressenti chez les Nuggets dans le Game 4.

Denver a vraiment mis 26 points sur les quart temps 1 et 4 en CUMULÉ.

La bande de Nikola Jokic a grandement participé au pire premier quart-temps de l’histoire des Playoffs NBA au scoring, avant de craquer dans le dernier alors qu’ils avaient le match relativement en main à la fin du troisième quart (avantage de 69-63). Bref, l’attaque de Denver était portée disparue.

Mais si la fatigue a été un facteur clé dans ce Game 4, ne comptez pas sur le coach David Adelman pour se cacher derrière ça.

“Dès le début de match, on a vu que les deux équipes n’avaient pas les jambes. Mais on ne peut pas shooter à 10/25 près du cercle, il faut conclure ces actions. […] Nous n’avons pas exécuté correctement notre attaque. Vous ne pouvez pas être sanctionnés d’une violation des cinq secondes sur une remise en jeu. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées à la fin qui font que le match a fini par nous échapper.”

Si l’entraîneur des Nuggets n’a pas oublié de donner du crédit à Alex Caruso, Aaron Wiggins et Cason Wallace, décisifs dans le quatrième quart-temps pour Oklahoma City, il y a clairement de quoi avoir des regrets pour Denver.

Seulement 26 points marqués en 45 tirs sur le premier et quatrième quart-temps, 10 lancers-francs laissés en route, et seulement 31% de réussite au tir au total dont 24% à 3-points.

Difficile de gagner un match de Playoffs NBA dans ces conditions…

