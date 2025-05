Alex Caruso, Aaron Wiggins et Cason Wallace : le Big 3 du Thunder à Denver

Mené 2-1 dans la série et de six points à l’entame du quatrième quart-temps dimanche, le Thunder a réussi à arracher une victoire cruciale dans le Game 4 à Denver. Les héros d’Oklahoma City ? Ils s’appellent Alex Caruso, Aaron Wiggins et Cason Wallace.

Quand on parle de Big 3 à OKC, on pense évidemment à la triplette composée de Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams et Chet Holmgren. Mais dimanche soir, sur les terres des Nuggets et dans le moment le plus important de la saison du Thunder, c’est un autre trio qui a step-up. Un trio de remplaçants.

Alex Caruso. Aaron Wiggins. Cason Wallace.

Cason Wallace, Alex Caruso and Aaron Wiggins were massive for OKC in this Game 4 win.

Wallace

11 PTS/3-3 3PT/2 STL/+12

Caruso

10 PTS/2-3 3PT/+12

Wiggins

11 PTS/3-6 3PT/+14

Thunder don’t win today without the play of the bench trio.

— Brandon Rahbar (@BrandonRahbar) May 11, 2025

La stat de +/- est loin d’être parfaite pour mesurer l’impact d’un joueur, mais elle symbolise parfois très bien l’importance que peut avoir ce dernier. La preuve avec le Thunder dans le Game 4.

Si SGA a sans surprise fini meilleur marqueur d’Oklahoma City, avec notamment 9 de ses 25 points inscrits dans le quatrième quart-temps, c’est bien Caruso, Wallace et Wiggins qui ont fini avec le meilleur +/- de toute l’équipe dimanche soir. +12 pour les deux premiers, +14 pour le dernier, avec au total 32 points marqués à eux trois en sortie de banc sur les 92 d’OKC.

Thunder players that outscored entire Denver Nuggets bench by themselves:

– Cason Wallace (11 points)

– Aaron Wiggins (11 points)

– Alex Caruso (10 points)

Denver bench was 3/15 FGs with 11 fouls and 3 rebounds in Game 4

— Law Murray 🤔 (@LawMurrayTheNU) May 11, 2025

Dans le moment le plus important de la saison, le coach du Thunder Mark Daigneault a choisi de mettre Alex Caruso sur le parquet à la place de Luguentz Dort. Dans le moment le plus important de la saison, il a fait confiance à Cason Wallace et Aaron Wiggins, qui ont tous les deux démarré le dernier quart du Game 4 alors qu’OKC était mené de six points, et 2-1 dans la série.

Chacun a répondu au challenge.

Caruso a fait du Caruso, sans enflammer les stats mais en amenant cette énergie, cette intensité défensive et cette expérience qui ont fait tellement de bien au jeune Thunder dans ce moment charnière de sa saison. Sur ces Playoffs 2025, le divin chauve a montré à de multiples reprises qu’il pouvait sublimer son équipe à la seconde où il entre sur le terrain. Les Nuggets sont bien placés pour en parler.

Cason Wallace gives OKC the lead 🎯🎯

Part of a 10-0 run for the Thunder in the 4Q!

OKC ties the series with a win on ABC 👀 pic.twitter.com/fIGK3xSI5k

— NBA (@NBA) May 11, 2025

Quant à Cason Wallace et Aaron Wiggins, ils ont tous les deux planté des shoots cruciaux au début de l’ultime période, quand OKC était en plein doute et que les Nuggets voulaient mettre KO le Thunder. De 69-63 pour Denver, le score est passé à 73-72 après deux shoots de loin du duo. Et comme un symbole, c’est encore Wallace qui a redonné le lead à Oklahoma City sur un nouveau tir primé à environ huit minutes de la fin, sur une passe de… Caruso. Le Thunder fera la course en tête jusqu’au buzzer final.

“Ils étaient énormes. Ils ont mis des shoots cruciaux tout en nous donnant de la très bonne défense et de la dureté dans le quatrième quart-temps.” – Mark Daigneault, coach du Thunder, après le match

Dans un match défensif pour ne pas dire très crade, le trio du Thunder a non seulement répondu présent dans sa propre moitié de terrain, en particulier Caruso et Wallace. Mais en plus, alors que les Nuggets avaient décidé de forcer Shai Gilgeous-Alexander à lâcher le ballon à travers des prises à deux, ils ont su mettre les shoots qu’il fallait pour faire basculer le match en faveur d’OKC.

Tout ça pour dire que sans eux, la série ne serait clairement pas à 2-2.

⚡️ THUNDER WIN !!!

Match terrible, mais match gagné par OKC qui reprend l’avantage du terrain !!

Égalisation à 2-2 avec un money time mieux géré par le Thunder. Effort collectif, sortie de Lu Dort pour Caruso, la différence avec Wallace et Wiggins.

Retour à OKC pour le Game 5… pic.twitter.com/YmsvFSCHH0

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 11, 2025

Source déclaration : conférence de presse d’après-match