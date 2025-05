Nuggets – Thunder (87-92) : enfin clutch, Oklahoma City égalise à 2-2 !

Mené 2-1 dans la série avant son Game 4 à Denver, le Thunder n’avait pas trop le choix : il devait s’imposer ce dimanche pour éviter de se retrouver dans une situation très inconfortable. Mission accomplie pour Oklahoma City, qui a prouvé sa capacité à être clutch pour s’imposer dans un match très serré (87-92). Par ici le résumé !

Pour votre santé physique et mentale, on vous fait grâce du premier quart-temps absolument abominable qu’on a vécu ce dimanche soir. Ceux qui ont le courage de vivre ou revivre les douze premières minutes du Game 4, ponctuées par un record NBA pour le plus petit nombre de points marqués sur la période (25), on vous invite à cliquer sur le lien juste ici. Mais on vous prévient, c’est à vos risques et périls.

Au terme de cette bouillie de basket, c’est Oklahoma City qui mène de neuf points (17-8, ça pique rien que de l’écrire). Les galères offensives se poursuivent de part et d’autre, mais tout particulièrement du côté de Denver qui manque ses… 16 premiers tirs à 3-points. Le Thunder parvient à creuser l’écart en remportant la bataille des possessions : rebonds offensifs, turnovers provoqués, et ça fait +15 au score.

Au fond du trou, les Nuggets peuvent compter sur… Christian Braun pour sonner la révolte. Il montre une agressivité et une percussion qui font un bien fou à Denver. C’est lui qui provoque plusieurs lancers-francs pour forcer OKC à rapidement être dans la pénalité.

Résultat, pendant tout le deuxième quart-temps, les Nuggets cherchent beaucoup de points sur la ligne pendant que l’attaque continue de galérer. Un run de 15-6 permet à Denver de revenir à -5, malgré un Jokic maladroit au tir mais présent dans les autres secteurs du jeu (et même en défense !).

En difficulté offensivement pendant que Shai Gilgeous-Alexander était sur le banc, le Thunder peut compter sur SGA pour bien terminer la première mi-temps. Un and-1 de Shai, et deux passes décisives pour des tirs primés d’Alex Caruso font du bien à OKC, qui rejoint les vestiaires avec un avantage de 42-35.

Après la pause, on assiste à un tout autre scénario. Les douze prochaines minutes appartiennent à Denver !

Après avoir enchaîné les briques à 3-points en première mi-temps, les Nuggets trouvent enfin la mire et pas qu’un peu : Christian Braun, Jamal Murray, Aaron Gordon, Nikola Jokic et même Russell Westbrook, tout le monde y va de son tir primé. Et à ça, vous ajoutez la grinta et l’expérience qui caractérisent le groupe de David Adelman. De quoi enflammer un public de Denver qui ne demandait que ça.

Pendant ce temps-là, de l’autre côté du parquet, l’attaque du Thunder déraille. Le plan de jeu des Nuggets est simple : prise à deux ou aide automatique sur Shai Gilgeous-Alexander, pour limiter son impact au scoring en le forçant à lâcher la balle. SGA lâche la balle, mais OKC est incapable de profiter des décalages provoqués. Il y a certes des shoots ouverts qui sont ratés, ça peut arriver, mais on voit surtout un Thunder perdu offensivement, sans imagination quand la tête du serpent est coupé.

Comme un symbole, Gilgeous-Alexander est mis en prison par Russell Westbrook quand il tente de faire la décision tout seul. Fin du troisième quart-temps : 69-63 pour Denver, OKC est dos au mur.

C’est le plus grand test de la saison pour Oklahoma City. Malgré la jeunesse et l’inexpérience au plus haut niveau, le Thunder peut-il sortir la tête de l’eau sur les terres du champion 2023 ?

C’est typiquement quand on se pose cette question, et que les doutes sont plus forts que jamais, qu’OKC envoie un 11-0 dans la première partie du quatrième quart-temps, avec Nikola Jokic sur le banc. La défense est en mode barbelés pour calmer Denver, mais on a surtout des role players qui commencent à step-up grâce à une meilleure exécution offensive : Cason Wallace en tête, mais aussi Aaron Wiggins, Isaiah Hartenstein et l’inévitable Alex Caruso. SGA retrouve ensuite sa zone de confort pour mettre les siens en tête à +3 (81-78).

Le momentum a clairement changé de camp. Jokic – en galère au shoot toute la soirée mais cherchant ses points sur la ligne des lancers-francs – tente de remettre les Nuggets sur ses épaules. Sauf qu’il vendange dans le money-time, notamment en laissant filer deux lancers. Et personne d’autre n’est vraiment capable de prendre le relais. Ni Jamal Murray, qu’on ne voit plus beaucoup. Ni Russell Westbrook, sur le banc pour cinq fautes. Ni même Aaron Gordon, pourtant habitué à mettre le costume de héros sur ces Playoffs 2025.

Le Thunder va définitivement prendre le contrôle quand Jalen Williams – discret tout le match – et Shai Gilgeous-Alexander inscrivent chacun un lay-up pour donner sept points d’avance à Oklahoma City. Cette fois-ci, les Nuggets ne s’en remettront pas.

87-92 score final, 2-2 dans la série, on se retrouve pour le Game 5 à OKC.

